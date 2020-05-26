حكم الصلاة خلف إمام صوته غير مسموع .. هل يؤثر على صحتها

قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه ليس من شروط صحة الصلاة سماع قراءة الإمام؛ فعدم سماعه لا يبطل الصلاة.
وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «ما حكم الصلاة خلف إمام صوته غير مسموع، علمًا أن هذا يؤثر على خشوعي في الصلاة؟» أن المأموم يقتدى بإمامه فيسمع تكبيرات الإحرام والانتقال، فلو انقطع الصوت أو كان الإمام صوته منخفضا، تكون الصلاة صحيحة ومستوفاة لشروطها الشرعية.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الصلاة خلف الإمام ذو الصوت المخفض لا يؤثر في صحة الصلاة تمامًا، مضيفا: "إن أردت الخشوع في صلاتك أكثر تخير إمامًا صوته مسموعا بشكل أكبر ليحقق لك ما تريد".
حكم الصلاة خلف إمام جالس.. وماذا يفعل المصلون؟
أفاد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للإمام أن يصلي جالسًا بالمأمومين إن كان لا يقدر على القيام وأداء أركان الصلاة وهو واقف.
وأبان «عثمان» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للإمام أن يصلي جالسًا وماذا يفعل المصلون؟»، عبر فيديو البث المباشر على صفحة دار الإفتاء على موقعها الرسمي بـ «فيسبوك» أن ذلك جائز له إذا وجد ما يمنعه عن الوقوف؛ فيصلي على كرسي وما شابهه.
وتابع أمين الفتوى: "أما المأمومون يصلون على حالتهم كما هم أصحاء قيامًا وقعودًا وسجودًا متابعين الإمام في جميع ما يفعله".
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حكم الصلاة خلف إمام يسرع في صلاته:
حكم الصلاة خلف إمام يسرع في صلاته.. جائزة كما يقول الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق طالما أنه لم يخل بركن من أركان الصلاة، لافتا إلى أن الإمام جعل ليؤتم به.
ونبه جمعة خلال أحد الدروس الدينية ردا على سؤال يقول صاحبه: "ما حكم الصلاة خلف إمام يسرع في الصلاة؟ وهل يجوز أن أقصر في الذكر بالركوع والسجود حتى الحق به"؟ قائلا: نعم يجوز أن تردد القليل من الأذكار في الركوع والسجود فإذا ركع اركع معه وإذا سجد فاسجد معه.
ولفت: طالما أن الإمام يأتي بأركان الصلاة دون نقصان لأن متابعة الإمام أولى من الأذكار، وأيضا لأن متابعة الإمام أثوب من الأذكار، ويمكنك تعويض ذلك في السنة والنوافل وتمهل فيهما كما تشاء.
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حكم الصلاة خلف إمام تيمم ولم يتوضأ:
أرسل شخص سؤالا الى الشيخ أبو بكر الشافعي، من علماء الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية يقول فيه: "صلى الإمام وبعد الصلاة أخبرنا أنه تيمم بناءً على تعليمات الطبيب، فهل الصلاة صحيحة ونحن متوضئون؟.
رد الشيخ أبو بكر: لا بأس بذلك عند جمهور العلماء طالما أنه معذور بسبب المرض ولا يستطيع استخدام الماء فصلاته صحيحة لنفسه ولكم.
وتابع: قال الله تعالى: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طيبًا} بالنساء:43].