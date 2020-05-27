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أخبار العالم

أول رد من هواوي على تطورات تسليم ابنة رئيسها التنفيذي لأمريكا بتهم الاحتيال

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:31 م
مينج وانزوهو
مينج وانزوهو
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على صالح
بعد أن قضت محكمة كندية ضد كبيرة المسؤولين الماليين في هواوي، مينج وانزهو، اليوم الأربعاء، في قضية تسليمها إلى الولايات المتحدة بتهم الاحتيال، قالت الشركة إنها تعتقد أن براءتها ستبقى في نهاية المطاف.

وقالت هواوي كندا في بيان نشر يوم الأربعاء على موقع تويتر: "إن شركة هواوي تشعر بخيبة أمل من الحكم الصادر اليوم عن المحكمة العليا لكولومبيا البريطانية ، وقد أعربنا مرارًا وتكرارًا عن ثقتنا في براءة السيدة مينج". 

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واضافت "تواصل هواوي الوقوف مع السيدة منج في سعيها من أجل العدالة والحرية."

وذكرت الشركة: نتوقع أن يثبت النظام القضائي الكندي في نهاية المطاف براءة السيدة مينج، وسيواصل محامو السيدة مينج العمل بلا كلل من أجل تحقيق العدالة"

وتأتي تعليقات هواوي بعد أن قضت قاضي المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية هيذر هولمز في وقت سابق اليوم الأربعاء بأن المزاعم التي وجهتها محكمة فيدرالية أمريكية ضد مينج ستعتبر أيضًا جريمة في كندا - وهو قرار سيسمح للقضية بتسليمها إلى الولايات المتحدة لمواصلة .

وتم القبض على مينج في مطار فانكوفر الدولي في ديسمبر 2018 بعد أن وجهت محكمة فيدرالية أمريكية اتهامات ضدها باتهامها بالاحتيال. 

وتنبع هذه المزاعم من المعاملات التجارية المزعومة لشركة هواوي التابعة لشركة سكاي كوم في إيران، والتي تقول الولايات المتحدة إنها انتهكت العقوبات المفروضة على هذا البلد، وتتهم مينج بالتحديد بالاحتيال على مؤسسة (HSBC) عن طريق تحريف علاقة الشركة الصينية مع سكاي كوم.

في حين أن المحكمة العليا الإقليمية حكمت ضد مينج، لا يزال بإمكان وزير العدل الفيدرالي الكندي رفض تسليمها إلى الولايات المتحدة لمحاكمتها.

وفي بيان صدر في وقت لاحق اليوم الأربعاء ، شجبت السفارة الصينية في أوتاوا قرار المحكمة ، واصفة كندا بأنها "شريك" في خطة الولايات المتحدة لنسف نجاح شركات التكنولوجيا الصينية.

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