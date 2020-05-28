أكثر من أصحاب البشرة البيضاء.. دراسة: كورونا يستهدف «السُمر» من أصل إفريقي

وأوضح الباحثون، أنه تم إدخال أكثر من 52 في المائة من المرضى الأمريكيين من أصل أفريقي إلى العناية المركزة بعد

المستجد COVID-19، وذلك بنسبة 25.7 في المائة على خلاف المرضى البيض.