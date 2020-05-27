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مرأة

تعرف على مضاعفاته.. كيف ينتقل فيروس كورونا من الأم للجنين؟

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:55 ص
إنتقال فيروس كورونا
إنتقال فيروس كورونا من الأم للجنين
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آية التيجي

كشفت دراسة جديدة أجريت ا جامعة نورث وسترن في إلينوي، أن إصابة النساء الحوامل بـ فيروس كورونا المستجد يمكن ان يتسبب في قطع الإمدادات من الأم للطفل التي تمر عبر مشيمة المرأة الحامل.

ووجد الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى أنهم كشفوا على حوالي 15 الذين شاركوا في البحث، ووجدوا ان الإصابة بفيروس كورونا التاجي بالنسبة للحوامل كان يمنع قطع الإمدادات التي تعبر الطفل عبر المشيمة.

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وأفاد الباحثون انهم وجدوا آفات وجلطات دموية في العضو الحيوي المسؤول عن توفير الأكسجين والمغذيات الجنين المشيمة عند إصابة الأم بفيروس كورونا المستجد، مما أعاق وصول التغذية إلى الجنين، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل"  البريطانية.

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وتابع الباحثون، إلى انه يمكن أن تؤدي المشكلات المتعلقة بتدفق الدم المشيمي عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى انخفاض الوزن عند الولادة، أو تلف أعضاء الجسم عند الطفل فور ولادته، أو حتى موت الجنين.


واضاف الباحثون، إلى ان إصابة الحوامل بـ فيروس كورونا التاجي كان يزيد من خطر الإجهاض 6 في المائة، والتي يمكن ان تزيد من حدوثها في الثلث الثاني من الحمل . 

وقال المؤلف الرئيسى الدكتور جيفري غولدشتاين أستاذ مساعد علم الأمراض في جامعة نورثويسترن، ان إصابة الحامل بفيروس كورونا المستجد قد عرضت 6% منهم إلى خطر الإجهاض، او موت الجنين، وذلك عبر التسبب بجلطات دموية في المشيمية المسؤولة عن التغذية للأطفال.

وتعتبر المشيمة هي أول عضو يتشكل في نمو الجنين، وهي بمثابة الرئتين والأمعاء وكليتين وكبد الجنين، وذلك لأنها تأخذ الأكسجين والمغذيات من مجرى الدم للأم وتعمل على التخلص من فضلات الجنين أيضا.

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