تعرف على مضاعفاته.. كيف ينتقل فيروس كورونا من الأم للجنين؟

كشفت دراسة جديدة أجريت ا جامعة نورث وسترن في إلينوي، أن إصابة النساء الحوامل بـ فيروس كورونا المستجد يمكن ان يتسبب في قطع الإمدادات من الأم للطفل التي تمر عبر مشيمة المرأة الحامل.



ووجد الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى أنهم كشفوا على حوالي 15 الذين شاركوا في البحث، ووجدوا ان الإصابة بفيروس كورونا التاجي بالنسبة للحوامل كان يمنع قطع الإمدادات التي تعبر الطفل عبر المشيمة.



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وأفاد الباحثون انهم وجدوا آفات وجلطات دموية في العضو الحيوي المسؤول عن توفير الأكسجين والمغذيات الجنين المشيمة عند إصابة الأم بفيروس كورونا المستجد، مما أعاق وصول التغذية إلى الجنين، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



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وتابع الباحثون، إلى انه يمكن أن تؤدي المشكلات المتعلقة بتدفق الدم المشيمي عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى انخفاض الوزن عند الولادة، أو تلف أعضاء الجسم عند الطفل فور ولادته، أو حتى موت الجنين.