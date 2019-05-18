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مرأة

أسباب انخفاض الوزن عند الرضع.. أبرزها مشاكل المشيمة

السبت 18/مايو/2019 - 04:20 ص
اسباب انخفاض الوزن
اسباب انخفاض الوزن عند الرضع
آية التيجي
ذكرت منظمة الصحة العالمية ، أن أكثر من 20 مليون طفل قد ولدوا عام 2015 يعانون من انخفاض الوزن عند الولادة وذلك، ما يعني أن واحدا من كل سبعة أطفال في جميع أنحاء العالم يعاني من هذا التحدي الصحي.

ومعظم حالات LBW ناتجة عن الولادة المبكرة، نظرًا لأن الأطفال يكتمل نموهم في الشهور الاخيرة من الحمل ، لذا فإن العديد من الأطفال الذين يولدون قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل يكونون أقل في الوزن.

يمكن أن تسبب حالات أخرى في أن تجعل طفلك أكثر عرضة للإصابة بمرض فقدان الوزن عند الولادة، ومن أبرز الأسباب التي يمكن ان تؤدي إلى فقدان الوزن عند الولادة، وفقا لما جاء في موقع هيلث لاين الطبي، وهي:

1- معاناة الأم من مشاكل مع المشيمة.
2- حدوث مضاعفات أثناء الحمل.
3- وجود عيوب خلقية.

ويمكن أن يؤدي سوء تغذية الأم أو تعاطي المخدرات أو تعاطي الكحول، أو قلة الرعاية خلال فترة الحمل إلى زيادة ولادة أطفال منخفضى في الوزن.

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