لو عندك أعراض فيروس كورونا.. 5 إجراءات وقائية لتجنب إصابة حيوانك الأليف

ينتقل فيروس كورونا عن طريق رذاذ الفم لذلك يجب توخي الحذر، وإذا كنت تعاني من أعراض فيروس كورونا ولديك حيوان أليف يجب اتباع بعض الخطوات الاحترازية لتحنب إصابة حيوانك.
ووفقا لموقع مايو كلينك، إذا أصبت بكوفيد 19 وكان لديك حيوان أليف:
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ووفقا لموقع مايو كلينك، إذا أصبت بكوفيد 19 وكان لديك حيوان أليف:
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- اعزل نفسك عن الجميع حتى عن حيوانك الأليف وإذا أمكن ذلك اطلب من شخص آخر في منزلك أن يعتني بحيوانك الأليف.
- تجنب لمس الحيوان الأليف أو احتضانه، ولا تدعه يلعقك أو يضع فمه عليك، ولا تشارك طعامك أو فراشك معه.
- إذا كنت تعتني بحيوانك الأليف أو كنت محاطًا بالحيوانات أثناء مرضك، ارتدِ غطاء وجه من القماش.
- اغسل يديك قبل وبعد التعامل مع الحيوانات أو التعامل مع طعامها وفضلاتها ولوازمها تأكد أيضًا من جمع الفضلات التي يخلّفها حيوانك الأليف.
- تجنب لمس الحيوان الأليف أو احتضانه، ولا تدعه يلعقك أو يضع فمه عليك، ولا تشارك طعامك أو فراشك معه.
- إذا كنت تعتني بحيوانك الأليف أو كنت محاطًا بالحيوانات أثناء مرضك، ارتدِ غطاء وجه من القماش.
- اغسل يديك قبل وبعد التعامل مع الحيوانات أو التعامل مع طعامها وفضلاتها ولوازمها تأكد أيضًا من جمع الفضلات التي يخلّفها حيوانك الأليف.