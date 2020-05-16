لو عندك أعراض فيروس كورونا.. 5 إجراءات وقائية لتجنب إصابة حيوانك الأليف

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- اعزل نفسك عن الجميع حتى عن حيوانك الأليف وإذا أمكن ذلك اطلب من شخص آخر في منزلك أن يعتني بحيوانك الأليف.



- تجنب لمس الحيوان الأليف أو احتضانه، ولا تدعه يلعقك أو يضع فمه عليك، ولا تشارك طعامك أو فراشك معه.



- إذا كنت تعتني بحيوانك الأليف أو كنت محاطًا بالحيوانات أثناء مرضك، ارتدِ غطاء وجه من القماش.



- اغسل يديك قبل وبعد التعامل مع الحيوانات أو التعامل مع طعامها وفضلاتها ولوازمها تأكد أيضًا من جمع الفضلات التي يخلّفها حيوانك الأليف.

