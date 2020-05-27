AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية: لا ننصح بـ هيدروكسي كلوروكوين لعلاج كورونا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:22 م
هيدروكسي كلوركين
هيدروكسي كلوركين
Advertisements
على صالح
قال مايكل رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بـ منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن المنظمة لا تنصح باستخدام هيدروكسي كلوروكوين لعلاج فيروس كورونا خارج التجارب العشوائية ودون إشراف طبي مناسب.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قالت منظمة الصحة العالمية إنها ستعلق محاكمة تضامنية لهيدروكسي كلوروكين، مشيرة إلى بعض المخاوف المتعلقة بالسلامة عند استخدامه في علاج كوفيد 19.


وأضاف رايان في مؤتمر صحفي "لا ننصح باستخدام هيدروكسي كلوروكين أو كلوروكين لعلاج فيروس كوفيد 19 خارج تجارب المراقبة العشوائية أو تحت إشراف إكلينيكي قريب مناسب رهنًا بأي قرار من السلطات التنظيمية الوطنية".

وتابع "من المهم مرة أخرى أن نكرر أن هذه الأدوية هي أدوية مفيدة للغاية في العلاج - والأدوية المنقذة للحياة في العلاج - من أمراض أخرى ، خاصة الذئبة والملاريا" ، مضيفًا أنها مهمة للغاية للأشخاص الذين يعانون من هذه الأدوية تحت الإشراف السريري لمواصلة تناولها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد وفاة 3 أشخاص.. تحذير من الآثار الجانبية للعلاجات المضادة لفيروس كورونا

ثبوت فعالية دواء الملاريا لعلاج فيروس كورونا في رأي أطباء من 30 دولة

الصحة العالمية تؤكد عدم وجود دواء مرخص لعلاج فيروس كورونا أو الوقاية منه

الصحة العالمية تعلق التجارب السريرية لعقار هيدروكسي كلوروكين في علاج كورونا

الصحة العالمية توقف استخدام عقارين لعلاج كورونا.. فيديو

هيدروكسي كلوروكوين.. الدواء السحري لكورونا.. فرنسا ومنظمة الصحة ترفضه.. والعالم وترامب يرحبون به

ترشيحاتنا

التصالح في مخالفات البناء.. 8 مبان محظورة من الصلح بالقانون الجديد

شهيد جديد بجيش مصر الابيض .. الأطباء تنعى الدكتور اسحاق عوض

3 طرق لتخزين خضرة المحشي فى الفريزر طازجة ومجفف

الفرق بين النبي والرسول.. 5 أمور لا يعرفها الكثيرون

علاقة بيل جيتس بفيروس كورونا وزيارته المثيرة للجدل إلى الخليج.. ما القصة

شاومي تستعد لطرح أرخص هاتف أيدج في مصر.. اعرف السعر والمواصفات.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فشل في علاج كورونا.. قصة دواء هيدروكسي كلوروكوين منذ إعلان ترامب وحتى حظر استخدامه

تقوي المناعة ولا تزيد الوزن.. وجبة عشاء صحية وخفيفة

سر امتناع البريطانيين عن البيض الأبيض طوال 40 عامًا