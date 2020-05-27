منظمة الصحة العالمية: لا ننصح بـ هيدروكسي كلوروكوين لعلاج كورونا

قال مايكل رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بـ منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن المنظمة لا تنصح باستخدام هيدروكسي كلوروكوين لعلاج فيروس كورونا خارج التجارب العشوائية ودون إشراف طبي مناسب.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قالت منظمة الصحة العالمية إنها ستعلق محاكمة تضامنية لهيدروكسي كلوروكين، مشيرة إلى بعض المخاوف المتعلقة بالسلامة عند استخدامه في علاج كوفيد 19.
وأضاف رايان في مؤتمر صحفي "لا ننصح باستخدام هيدروكسي كلوروكين أو كلوروكين لعلاج فيروس كوفيد 19 خارج تجارب المراقبة العشوائية أو تحت إشراف إكلينيكي قريب مناسب رهنًا بأي قرار من السلطات التنظيمية الوطنية".
وتابع "من المهم مرة أخرى أن نكرر أن هذه الأدوية هي أدوية مفيدة للغاية في العلاج - والأدوية المنقذة للحياة في العلاج - من أمراض أخرى ، خاصة الذئبة والملاريا" ، مضيفًا أنها مهمة للغاية للأشخاص الذين يعانون من هذه الأدوية تحت الإشراف السريري لمواصلة تناولها.