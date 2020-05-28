AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للوقاية من كورونا.. 10 نصائح لنظام غذائي صحي

الخميس 28/مايو/2020 - 02:05 ص
صدى البلد
Advertisements
آية التيجي
اكتسبنا ما يكفي من الوزن في شهر رمضان وأيام العيد بسبب اتباع عادات غذائية خاطئة، إلا أننا على الرغم من ذلك لم يفُت الآوان لاتباع نظام غذائي صحي وفقدان الوزن المكتسب للعيش بصحة جيدة خالية من الأمراض.

وفي هذا السياق، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن اتباع نظام غذائي صحي وخسارة الوزن بدون حرمان، يمكن أن يحمي أجسامنا من الإصابة بالأمراض المزمنة الخطيرة.

اقرأ ايضا |  لو وزنك أكثر من 100 كيلو.. 10 نصائح اتبعها أثناء ممارسة الرياضة في المنزل

وأضاف "القيعي"، لـ "صدى البلد"، أنه يمكن الحصول على صحة جيدة، وتجنب الإصابة بالأمراض، مع تفشي فيروس كورونا والذي يحتاج منا إلى مناعة قوية لمواجهته، ويمكن اتباع بعض النصائح للحصول على الصحة الجيدة، وتشمل:

1- تناول الأطعمة الطبيعية المزروعة والتقليل من الأطعمة المصنعة، مثل: تناول البطاطس بدلا من المكرونة.

2- الحفاظ على نظام غذائي متوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائية الهامة للجسم، خاصةً الفيتامينات لأن لها دورًا في تقوية الجهاز المناعي ضد العدوى.

3- الحفاظ على وزن الجسم وتجنب زيادته لتجنب المشاكل الصحية، مثل: الأمراض المزمنة، ومشاكل المفاصل، والعمود الفقري، ومتلازمة توقف التنفس.

4- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، للحفاظ على الوزن والصحة الجسمانية والصحة النفسية.

5- تجنب تناول الوجبات السريعة، والأطعمة التي تحتوي على دهون مهدرجة، والتي تحتوي على مواد حافظة.

6- استبدال القهوة سريعة التحضير بالقهوة المطحونة الطازجة، وتجنب تناول القهوة المضاف إليها مبيض لاحتوائه على دهون مهدرجة.

7- تجنب تناول الأطعمة المقلية، أو تلك التي تحتوي على مواد حافظة.

8- تجنب تناول اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسوسيس.

9- تجنب الأطعمة غير كاملة النضج، وخاصة اللحوم والأسماك غير المطهية وكذلك اللحم الستيك النيئ والكبة النيئة.

10- الحفاظ على شرب 8 أكواب من الماء يوميًا.
معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في هذه الحالة.. النظام النباتي خطير وغير صحي

في هذه الحالة.. النباتيون أكثر عرضة لأمراض القلب.. احذروا

في 6 خطوات.. كيف تحصلين على خصر أنحف ؟

بدون أدوية ومشروبات تخسيس.. طريقة صحية للتخلص من دهون البطن

للنساء.. احرصي على تناول هذا المشروب يوميا لمنع تراكم دهون البطن

نظام غذائي لفقدان دهون البطن عند الرجال

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. أول ضربة لـ تويتر بعد تهديدات ترامب.. إثيوبيا تكشف نواياها بشأن سد النهضة.. وخطة إنقاذ تحالف رينو ونيسان من آثار كورونا

مركز الأزهر: يجوز صيام الست من شوال قبل صيام القضاء

من القرآن الكريم.. أول رد فعل من شيكابالا بعد إساءات الجمهور ضده

بعد وقف إعلان كمامات قطونيل..غرامة تصل إلى مليون جنيه على شركات الإعلانات المضللة

انفوجراف .. ننشر أسماء 320 مستشفى لتقديم الخدمة الطبية لمصابي كورونا

كارثة في سجن الدوحة المركزي.. 114 إصابة بفيروس كورونا داخل عنبر 6

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف الصدر.. هيفاء وهبي تتألق بجلسة تصوير جديدة

بالدولار وبعد الخصم.. سعر بنطلون نانسي عجرم في حفل عيد الفطر

بملابس عصرية.. زينة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير