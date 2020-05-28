للوقاية من كورونا.. 10 نصائح لنظام غذائي صحي

اكتسبنا ما يكفي من الوزن في شهر رمضان وأيام العيد بسبب اتباع عادات غذائية خاطئة، إلا أننا على الرغم من ذلك لم يفُت الآوان لاتباع نظام غذائي صحي وفقدان الوزن المكتسب للعيش بصحة جيدة خالية من الأمراض.
وفي هذا السياق، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن اتباع نظام غذائي صحي وخسارة الوزن بدون حرمان، يمكن أن يحمي أجسامنا من الإصابة بالأمراض المزمنة الخطيرة.
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وفي هذا السياق، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن اتباع نظام غذائي صحي وخسارة الوزن بدون حرمان، يمكن أن يحمي أجسامنا من الإصابة بالأمراض المزمنة الخطيرة.
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وأضاف "القيعي"، لـ "صدى البلد"، أنه يمكن الحصول على صحة جيدة، وتجنب الإصابة بالأمراض، مع تفشي فيروس كورونا والذي يحتاج منا إلى مناعة قوية لمواجهته، ويمكن اتباع بعض النصائح للحصول على الصحة الجيدة، وتشمل:
1- تناول الأطعمة الطبيعية المزروعة والتقليل من الأطعمة المصنعة، مثل: تناول البطاطس بدلا من المكرونة.
2- الحفاظ على نظام غذائي متوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائية الهامة للجسم، خاصةً الفيتامينات لأن لها دورًا في تقوية الجهاز المناعي ضد العدوى.
3- الحفاظ على وزن الجسم وتجنب زيادته لتجنب المشاكل الصحية، مثل: الأمراض المزمنة، ومشاكل المفاصل، والعمود الفقري، ومتلازمة توقف التنفس.
4- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، للحفاظ على الوزن والصحة الجسمانية والصحة النفسية.
5- تجنب تناول الوجبات السريعة، والأطعمة التي تحتوي على دهون مهدرجة، والتي تحتوي على مواد حافظة.
6- استبدال القهوة سريعة التحضير بالقهوة المطحونة الطازجة، وتجنب تناول القهوة المضاف إليها مبيض لاحتوائه على دهون مهدرجة.
7- تجنب تناول الأطعمة المقلية، أو تلك التي تحتوي على مواد حافظة.
8- تجنب تناول اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسوسيس.
9- تجنب الأطعمة غير كاملة النضج، وخاصة اللحوم والأسماك غير المطهية وكذلك اللحم الستيك النيئ والكبة النيئة.
10- الحفاظ على شرب 8 أكواب من الماء يوميًا.