احترسى.. 5 مضاعفات خطيرة تصيبك عند اتباع نظام غذائي قاسٍ

بعد انتهاء شهر رمضان والعيد، نحتاج إلى اتباع نظام غذائي صحي ودايت لـ خسارة الوزن الزائد المكتسب خلال هذه الفترة، إلا أن اتباع نظام غذائي صحي ودايت يجب أن يتم بـ أسس محددة، وذلك حتى لا يتسبب في الإصابة بمضاعفات خطيرة جراء اتباع هذا النظام الغذائي.
وقال معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن اتباع نظام غذائي صارم يمكن أن يتسبب في العديد من المضاعفات الخطيرة، وأبرزها الأنيميا، أو كما يعرف طبيا بـ فقر الدم.
وأضاف القيعي، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن هناك أضرارا جسيمة يمكن أن تصيبنا بسبب البدء بـ أنظمة غذائية قاسية مرة واحدة، ومن أبرزها ما يلي:
1-الشعور بالجوع معظم الوقت، وصعوبة الاستمرار في النظام الغذائي.
2-تناول كميات أكبر من الطعام، خاصة الأطعمة الممنوعة في النظام الغذائي بعد التوقف عن الاستمرار فيه والعودة لوزن أعلى من المفقود.
3-نقص الوزن من الكتلة العضلية والماء لا من الدهون المخزنة، ولذلك لا يحدث تغير في شكل الجسم أو مقاساته ويكون التغير فقط على الميزان.
4-حدوث ترهل للجلد.
5- حدوث ضعف عام وأنيميا وصعوبة القيام بالمهام اليومية الطبيعية.