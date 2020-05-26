احترسى.. 5 مضاعفات خطيرة تصيبك عند اتباع نظام غذائي قاسٍ

بعد انتهاء شهر رمضان والعيد، نحتاج إلى اتباع نظام غذائي صحي ودايت لـ خسارة الوزن الزائد المكتسب خلال هذه الفترة، إلا أن اتباع نظام غذائي صحي ودايت يجب أن يتم بـ أسس محددة، وذلك حتى لا يتسبب في الإصابة بمضاعفات خطيرة جراء اتباع هذا النظام الغذائي.









وقال معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن اتباع نظام غذائي صارم يمكن أن يتسبب في العديد من المضاعفات الخطيرة، وأبرزها الأنيميا، أو كما يعرف طبيا بـ فقر الدم.













وأضاف القيعي، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن هناك



أضرارا جسيمة يمكن أن تصيبنا بسبب البدء بـ أنظمة غذائية قاسية مرة واحدة، ومن أبرزها ما يلي:





1-الشعور بالجوع معظم الوقت، وصعوبة الاستمرار في النظام الغذائي





2-تناول كميات أكبر من الطعام، خاصة الأطعمة الممنوعة في النظام الغذائي بعد التوقف عن الاستمرار فيه والعودة لوزن أعلى من المفقود.

3-نقص الوزن من الكتلة العضلية والماء لا من الدهون المخزنة، ولذلك لا يحدث تغير في شكل الجسم أو مقاساته ويكون التغير فقط على الميزان.





4-حدوث ترهل للجلد.



