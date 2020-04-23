لـ مريض السكر.. نظام غذائي في رمضان يغنيك عن الأنسولين

الفطار: 2-3 تمرات فقط +ماء +شوربه +سلطه

الراحه لمده خمس دقائق (الذهاب لصلاه المغرب)

ثم: 4 ملاعق أرز أو 4 ملاعق مكرونه أو نصف رغيف عيش

+ خضار (يفضل السبانخ او الكوسه او الفاصوليا او الملوخيه او الباميه)

+ ربع فرخه (بدون جلد) او قطعه لحم (بدون دهن) او 300 جرام سمك (يفضل المشوي او المسلوق باللحوم و الفراخ بدلا من المحمر)

+ سلاطه

وجبه خفيفه الساعه 10-11 (بعد التراويح)

خشاف (4 تمرات) بالدايت سويت او قطعه صغيره بسبوسه أو 2 قطايف صغيره بسكر قليل

يسمح باكل السلاطه او الشوربه

السحور (يفضل تاخير السحور لما قبل الفجر)

4 ملاعق فول بزيت الزيتون + نصف رغيف عيش+بيضه+سلاطه+زبادي (بدون قشطه)