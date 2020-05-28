مدرب النصر السعودي: لا أشعر بالندم على أي قرار رياضي اتخذته

كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، عن رأيه في مسيرته مع قلعة العالمي، حتى الآن.
وتولى فيتوريا، تدريب نادي النصر، في يناير ٢٠١٩، ونجح في قيادة الفريق الأول، للتتويج بلقبي دوري المحترفين وكأس السوبر.
وأعرب فيتوريا في بث مباشر عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام"، عن رضاه التام، عن مسيرته مع نادي النصر.
وشدد المدرب البرتغالي، على أنه لا يشعر بأي ندم، على أي قرار رياضي اتخذه خلال مسيرته الكروية، سواء مع النصر، أو الأندية الأخرى التي عمل معها.
واعتبر روي فيتوريا، أن مسيرته التدريبية كانت ناجحة، خاصة في حقبتي بنفيكا البرتغالي، والنصر.