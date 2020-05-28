مدرب النصر السعودي: لا أشعر بالندم على أي قرار رياضي اتخذته

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عمر سلامة كشف البرتغالي روي فيتوريا ، المدير الفني لنادي النصر، عن رأيه في مسيرته مع قلعة العالمي، حتى الآن.

وتولى فيتوريا، تدريب نادي النصر ، في يناير ٢٠١٩، ونجح في قيادة الفريق الأول، للتتويج بلقبي دوري المحترفين وكأس السوبر.

وأعرب فيتوريا في بث مباشر عبر موقع تبادل الصور " إنستجرام "، عن رضاه التام، عن مسيرته مع نادي النصر.

وشدد المدرب البرتغالي، على أنه لا يشعر بأي ندم، على أي قرار رياضي اتخذه خلال مسيرته الكروية، سواء مع النصر ، أو الأندية الأخرى التي عمل معها.

واعتبر روي فيتوريا ، أن مسيرته التدريبية كانت ناجحة، خاصة في حقبتي بنفيكا البرتغالي، والنصر.

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