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رياضة

أحمد عيد عبد الملك يشن هجومًا شديدًا على المُسيئين لـ شيكابالا

الخميس 28/مايو/2020 - 08:36 ص
احمد عيد عبد الملك
احمد عيد عبد الملك
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مصطفى كرم
علق احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق على الهجوم بين بعض جماهير الأهلي والزمالك والهجوم على بعض لاعبي الفريقين خاصة على السوشيال ميديا. 


وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلا: "‏بصراحة كل الي بيحصل من جماهير هنا أو هنا أو حصل زمان أو دلوقتي بالنسبة للمحترمين مش مقبول وأنا شايف اللي مش عارف ينتقدك في الكورة أو أي حد يقول رأيه بصراحة ويبين انتماءه ويساند ناديه يبقى عدوك وتشتمه بأمه وتخوض في عرضه وذمته دي حجة الضعيف فكريًا مش قادر يتناقش معاك بياخد الطريق ده".


وكان شيكابالا قد نشر بالأمس صورة له برفقة زوجته وابنه آدم على حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، وانهالت التعليقات السلبية والجارحة من جانب الجماهير ضده.

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يذكر أن  أحمد عيد عبد الملك انهى محطته الكروية في نادي الجونة الموسم الماضي بعد رحلة طويلة في الملاعب مع الزمالك وأهلي بنغازي الليبي وحرس الحدود.

وأوقفت الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو النشاط الرياضى بمصر لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.
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