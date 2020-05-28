أحمد عيد عبد الملك يشن هجومًا شديدًا على المُسيئين لـ شيكابالا









وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلا: "‏بصراحة كل الي بيحصل من جماهير هنا أو هنا أو حصل زمان أو دلوقتي بالنسبة للمحترمين مش مقبول وأنا شايف اللي مش عارف ينتقدك في الكورة أو أي حد يقول رأيه بصراحة ويبين انتماءه ويساند ناديه يبقى عدوك وتشتمه بأمه وتخوض في عرضه وذمته دي حجة الضعيف فكريًا مش قادر يتناقش معاك بياخد الطريق ده".









وكان شيكابالا قد نشر بالأمس صورة له برفقة زوجته وابنه آدم على حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، وانهالت التعليقات السلبية والجارحة من جانب الجماهير ضده.





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يذكر أن أحمد عيد عبد الملك انهى محطته الكروية في نادي الجونة الموسم الماضي بعد رحلة طويلة في الملاعب مع الزمالك وأهلي بنغازي الليبي وحرس الحدود.





وأوقفت الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو النشاط الرياضى بمصر لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

بصراحة كل الي بيحصل من جماهير هنا او هنا او حصل زمان او دلوقتي بالنسبة للمحترمين مش مقبول وانا شايف الي مش عارف ينتقدك في الكورة او اي حد يقول رأيه بصراحة ويبين انتماءه ويساند ناديه يبقي عدوك وتشتمه بأمه وتخوض في عرضه وذمته دي حجة الضعيف فكريًا مش قادر يتناقش معاك بياخد الطريق ده — ahmedeid.14 (@14_ahmedeid) May 28, 2020