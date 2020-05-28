بعد اقتراب مصر من حاجز 20 ألف مصاب..السيسى: نعيش لحظة هامة من عمر الوطن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "إننا نقف معا في لحظة هامة من عمر الوطن في مواجهة وباء كورونا الذي يتطلب من الجميع استمرار التكاتف والتضامن لعبور هذه المحنة بسلام والمحافظة على ما حققناه من نجاح في مختلف المجالات".









وكتب الرئيس السيسى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «نقف معا في لحظة هامة من عمر الوطن في مواجهة وباء كورونا الذي يتطلب من الجميع استمرار التكاتف والتضامن لعبور هذه المحنة بسلام والمحافظة على ما حققناه من نجاح في مختلف المجالات».





وأضاف: « وفي ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعبًا في مواجهة هذا الوباء و الاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادى في أصعب الظروف، يحاول أعداء الوطن من المتربصين التشكيك فيما تقوم الدولة به من جهد وإنجاز».









واختتم الرئيس قائلا: «وإنني أؤكد ثقتي العالية في هذا الشعب الذي يبرهن دائما في الظروف الصعبة على صلابته وأصالة معدنه وقدرته على مجابهة هذه الحملات والتصدي لها. حفظ الله مصر والمصريين.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».