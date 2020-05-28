تشيلسي يجهز عرضاً لضم رومان بوركي حارس مرمى بوروسيا دورتموند

يجهز نادي تشيلسي الإنجليزي، عرضًا للتعاقد مع الدولي السويسري رومان بوركي، حارس مرمى فريق بوروسيا دورتموند الألماني، وفقًا لما أكدته تقارير صحفية بريطانية.





ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن تشيلسي يرغب في الحصول على خدمات بوركي، كي يحل محل الإسباني كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى الفريق اللندني.





وواصلت الصحيفة البريطانية أن الحارس صاحب الـ29 عامًا حريص على اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويمكن أن يكون متاحًا للبيع مقابل 15 مليون جنيه إسترليني.









وانضم الحارس صاحب الـ29 عامًا إلى صفوف بوروسيا دورتموند في صيف عام 2015، قادمًا من فرايبورج مقابل 3.50 مليون يورو، وينتهي تعاقده مع أسود الفيستيفاليا في يونيو 2021.