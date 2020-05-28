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محافظات

تموين الأقصر : صرف السلع التموينية بمبلغ 41.8 مليون جنيه

الخميس 28/مايو/2020 - 11:40 م
خبز
خبز
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شمس يونس

اعلن الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الاقصر   انه تم صرف السلع التموينية للمواطنين بالمحافظة  بمبلغ 41.8 مليون جنيه بنسبة 97.6% من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم.


واضاف " مختار " انه تم ايضا صرف سلع حرة بمبلغ 1.313 مليون جنيه وهى فارق نقاط الخبز عن شهر أبريل ، كما تم صرف كمية من الدقيق قدرها 3493 طنا من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين.

واوضح بانه تم صرف  67.9 مليون رغيف حتى اليوم  بمعدل 2.5 مليون رغيف/ يوم ، مع توفر المواد البتروليه والبوتاجاز بالاسعار الرسمية المقررة ودون أي معوقات.

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ومن جانب اخر قال وكيل  وزارة التموين  بالاقصر انه تم توريد حوالى  19110.915 طن قمح لشون وصوامع المحافظة  بنسبة  56.2% من السعة التخزينية بالمحافظة.


ياتى ذلك فى اطار تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين ومعالى المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر   لتقديم افضل خدمة للمواطنين وتوفير جميع السلع الغذائية بالاسواق مع مراقبتها بصفة دورية.

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