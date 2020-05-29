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سيارات

تعرف على أسباب الروائح الكريهة في السيارة و كيف تتخلص منها

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:01 ص
اسباب الروائح الكريهة
اسباب الروائح الكريهة في السيارة
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اشرف عطية
في كثير من الاحيان يواجة قائد السيارة تغير في الرائحة داخل المقصورة و احيانا يواجة روائح كريهه و لا يعام من اين تأتي هذة الروائح او ما هو سببها و كيف يتخلص منها في هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع .  

بعض الروائح تدل على وجود خلل ما في السيارة ويجب عدم إهماله حتى لا تتفاقم المشكلة و هذة الروائح قد تظهر في الاتي : 

1- رائحة كريهه تشبة رائئحة بيض فاسد

عندما تدخل سيارتك و تجد رائحة مثل البيض الفاسد فهذا يدل على وجود مشكلة في علبة العادم ويجب فحص العلبة ومحاولة إصلاحها أو تغييرها، وبذلك تنتهي الرائحة تماما من السيارة و تختفي للأبد .

2- رائحة الوقود وهي الأشهر

عندما تقود سيارتك و تشم رائحة الوقود داخل السيارة فهذا يشير لعدة أسباب قد يكون السبب الأول وجود تسريب من وصلات الوقود المتجهة من الخزان إلى المحرك فيجب التأكد من الوصلات و مراجعتها وفي حال عدم وجود تسريب فيجب تغيير الفلتر لأنه يكون قد امتلي بالشوائب اما السبب الآخر فيرجع لوجود مشكلة في مضخات الوقود و قيامك بمحاولة تشغيل المحرك عدة مرات وتفشل مما يؤدي إلى غرق المضخات بالوقود، فتظهر رائحة قوية نفاذه داخل السيارة مما يعني تلف الطرمبة .

3- رائحة العادم 

ان لاحظت رائحة عادم عند تشغيل السيارة فهذا دليل قوي على وجود مشكلة في نظام طرد العادم لذلك يجب علي الفور فحص أنابيب العادم لاحتمال وجود ثقب أو تهالك في جزء من أجزاء نظام العادم، ويدل ايضا على تهالك في جسم السيارة من الأسفل مما يسرب العادم للداخل فيجب عليك مراجعة السيارة من اسفل لتحديد المشكلة والوقوف علي الحالة الفنية للسيارة .


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