رغم تجاهل البعض.. صدى البلد يرصد التزام السائقين وركاب السرفيس بالكمامات في الدقهلية.. صور وفيديو

رصدت عدسة صدى البلد اليوم السبت،حرص عدد من السائقين والمواطنين على ارتداء الكمامات داخل سيارات السرفيس بعدد من مدن وقرى الدقهلية خاصة مدينة المنصورة، حيث أقبل البعض على ارتدائها طبقا لقرارات مجلس الوزراء فيما تجاهل البعض ارتداءها .
فيما أكد عدد من السائقين حرصهم على الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بشأن الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا من أجل الحفاظ على انفسهم وعلى المواطنين،وليس خوفا من الغرامة.
وقال أحد السائقين يدعى "أحمد ابراهيم" إنه يلتزم بإرتداء الكمامة ولكن هناك بعض الركاب لا يرتدونها ولا يستطيع اجبارهم على ارتدائها مطالبا بان يكون هناك عقوبات رادعه على هؤلاء الركاب .
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كما أكد أحد السائقين يدعى "محمود السيد"،أنه يحرص على ارتداء الكمامة مذ بداية الازمه حرصا على حياته وحياة اسرته وحياة الاخرين مطالبا الجميع بالالتزام بارتدائها .
وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قد اصدر تعليماته امس لكافة المنشآت والدواوين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والبنوك والشركات التابعة للقطاعين العام والخاص بضرورة التزام العاملين فيها والمترددين عليها بارتداء الكمامات اعتبارًا من غد السبت 30 مايو لحين إشعار آخر.
وأضاف محافظ الدقهلية أنه سيتم توقيع غرامة قيمتها 4 آلاف جنيه على كل من يخالف هذا القرار، مشيرا إلى أن القرار يشمل أيضًا تطبيق ارتداء الكمامات بجميع الأسواق،والمجمعات والسوبر ماركت والمحلات، وفي جميع وسائل النقل الجماعية العامة والخاصة وسيارات السيرفيس.
وأوضح محافظ الدقهلية أن الكمائن الشرطية الثابتة والمتحركة وإدارة المرور ستقوم بتحرير المخالفات في حالة ضبط أى سائق أو راكب لا يرتدى الكمامة، وأضاف أن المحافظة تقوم بالتنسيق مع القوات المسلحة ونقابة الصيادلة ورجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين لتوفير كمامات بأسعار مخفضة ومجانية.
وأكد مختار أنه جار العمل على ضخ كميات إضافية من الكمامات لمنع وجود سوق سوداء أو محاولة بعض التجار الجشعين لرفع أسعارها، لافتًا إلى أنه على الجانب الآخر هناك تنسيق مع قطاع الدقهلية العسكري لتطهير وتعقيم البؤر التي تظهر فيها إصابات بفيروس كورونا المستجد، وأنه تم تكليف الطب الوقائي بتنفيذ خطة التطهير والتعقيم طبقًا للمخطط تحت إشراف المحافظة.