رغم تجاهل البعض.. صدى البلد يرصد التزام السائقين وركاب السرفيس بالكمامات في الدقهلية.. صور وفيديو

رصدت عدسة صدى البلد اليوم السبت،حرص عدد من السائقين والمواطنين على ارتداء الكمامات داخل سيارات السرفيس بعدد من مدن وقرى الدقهلية خاصة مدينة المنصورة، حيث أقبل البعض على ارتدائها طبقا لقرارات مجلس الوزراء فيما تجاهل البعض ارتداءها .





فيما أكد عدد من السائقين حرصهم على الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بشأن الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا من أجل الحفاظ على انفسهم وعلى المواطنين،وليس خوفا من الغرامة.





وقال أحد السائقين يدعى "أحمد ابراهيم" إنه يلتزم بإرتداء الكمامة ولكن هناك بعض الركاب لا يرتدونها ولا يستطيع اجبارهم على ارتدائها مطالبا بان يكون هناك عقوبات رادعه على هؤلاء الركاب .





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كما أكد أحد السائقين يدعى "محمود السيد"،أنه يحرص على ارتداء الكمامة مذ بداية الازمه حرصا على حياته وحياة اسرته وحياة الاخرين مطالبا الجميع بالالتزام بارتدائها .



