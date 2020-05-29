4 آلاف جنيه غرامة.. محافظ الدقهلية يشدد على ارتداء الكمامات

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تعليماته لكافة المنشآت والدواوين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والبنوك والشركات التابعة للقطاعين العام والخاص بضرورة التزام العاملين فيها والمترددين عليها بارتداء الكمامات اعتبارًا من غد السبت 30 مايو لحين إشعار آخر.





يأتى ذلك تنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى إطار الإجراءات الاحترازية للتصدى لانتشار جائحة كورونا خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.





وأضاف محافظ الدقهلية أنه سيتم توقيع غرامة قيمتها 4 آلاف جنيه على كل من يخالف‪ هذا القرار، مشيرا إلى أن القرار يشمل أيضًا تطبيق ارتداء الكمامات بجميع الأسواق،والمجمعات والسوبر ماركت والمحلات، وفي جميع وسائل النقل الجماعية العامة والخاصة وسيارات السيرفيس.





وأوضح محافظ الدقهلية أن الكمائن الشرطية الثابتة والمتحركة وإدارة المرور ستقوم بتحرير المخالفات في حالة ضبط أى سائق أو راكب لا يرتدى الكمامة، وأضاف أن المحافظة تقوم بالتنسيق مع القوات المسلحة ونقابة الصيادلة ورجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين لتوفير كمامات بأسعار مخفضة ومجانية.





وأكد مختار أنه جار العمل على ضخ كميات إضافية من الكمامات لمنع وجود سوق سوداء أو محاولة بعض التجار الجشعين لرفع أسعارها، لافتًا إلى أنه على الجانب الآخر هناك تنسيق مع قطاع الدقهلية العسكري لتطهير وتعقيم البؤر التي تظهر فيها إصابات بفيروس كورونا المستجد، وأنه تم تكليف الطب الوقائي بتنفيذ خطة التطهير والتعقيم طبقًا للمخطط تحت إشراف المحافظة.





وأكد مختار أن القرارات الجديدة تتضمن حظر التحرك على الطرق من الساعة 8 مساء حتى6 صباحا والسماح لبعض التحركات الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة، وأيضا استمرار غلق المتنزهات وأماكن الترفيه والكافيهات والنوادي الليلية والحدائق العامة، ويقتصر العمل على تقديم خدمة " التيك أواى " من المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات والمنشآت السياحية والتى تقدم المأكولات والمشروبات، وتقدم خدمة " التيك اواى"خارج ساعات الحظر والانتقال والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم ،وكذا غلق جميع المحلات التجارية والحرفية من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 6 صباحا.





وأضاف محافظ الدقهلية أن القرار يتضمن أيضًا استمرار غلق جميع الاندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية وتعليق كافة الفعاليات منعا لتجمعات المواطنين، واستمرار تعليق تقديم خدمات السجل المدني وتصاريح العمل والجوازات طبقا لما تقرره وزارة الداخلية، فضلا عن استمرار تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات والتلاميذ والأطفال بالحضانات أيا كان نوعها وحظر تواجدهم فى أى تجمعات بهدف تلقي العلم.



