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أخبار البلد

كورونا على نغمات الدي جي .. أهالي طوخ يخاطرون بحياتهم لنقل عفش عروسة

الأحد 31/مايو/2020 - 04:54 ص
أهالى طوخ في القليوبية
أهالى طوخ في القليوبية يخاطرون بحياتهم من أجل "عزال عروسة"
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محمد شحتة
تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، فيديو لأهالى قرية الدير بطوخ بالقليوبية يعكس عدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة لمواجهة كورونا.


وظهر في الفيديو، الأهالي أثناء تجمعهم بكثافة في أحد الشوارع الضيقة، لنقل "عزال عروسة" بشكل يسهل فيه انتقال العدوى فيما بينهم بكل سهولة.

كما ظهر في الفيديو الشباب وهم يرقصون على الدي جي، الأمر الذي أدى إلى حدوث ازدحام مروري في الشارع .

فيما اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية ضد شخصين بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، لقيامهما بتجميع عدد من المواطنين بذات المنطقة وإقامة حفل عرس بالمخالفة لقرار الحظر.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (ثلاثة أشخاص بدائرة مركز الشهداء بالمنوفية) لقيامهم بتجميع عدد من المواطنين وإقامة حفل زفاف بجوار أحد المنازل بذات المنطقة بالمخالفة لقرار الحظر.

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