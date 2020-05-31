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التعليم تمد مهلة استلام أبحاث طلاب المدارس الفنية لمدة أقصاها أسبوع حسب ظروف كل محافظة.. التزام أكثر من 80% من الطلاب بالتسليم حتى الآن.. وتطبيق الضوابط الخاصة بالنجاح والرسوب بشفافية

الأحد 31/مايو/2020 - 11:30 ص
نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم
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ياســـمين بدوي
  • نائب وزير التعليم:
  • لن تُستخرَج نتيجة الدور الأول لأي طالب إلا بعد حضور واجتياز التدريبات العملية التي ستتم قبل الدراسة
  • يجب أن يقدم كل طالب البحث التطبيقي الخاص به بخط يده شخصيًا ولن يقبل بحث مكتوبا على الحاسب الآلي
  • لا بد أن يكتب الطالب المصطلحات الفنية باللغة الأجنبية كما يجب أن يستعين بالإحصائيات والصور المعبرة


أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن نسبة التزام طلاب التعليم الفني بتسليم الأبحاث في مدارس التعليم الفني، نسبة كبيرة وصلت إلى أكثر من 80% في معظم المديريات التعليمية.




وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الوزارة تراعي جدا ظروف توترات وتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد في محافظات مصر، مشيرًا إلى أن هذا قد يكون بالطبع سببا في تأخر بعض الطلاب في تسليم البحوث التطبيقية الخاصة بهم.


وقال: "لهذا قررت الوزارة السماح للمديريات باتخاذ قرار بمد المهلة المحددة لـ تسليم أبحاث صفوف النقل بمدارس التعليم الفني، إذا تطلبت ظروف المحافظة ذلك".


وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الوزارة سوف ترسل خطابا رسميا للمديريات التعليمية، يؤكد أنه مسموح بمد فترة استلام البحوث التطبيقية لطلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفني، بحد أقصى أسبوع واحد حسب ظروف كل محافظة.




وأكد نائب وزير التربية والتعليم أن الطالب الذي يقدم البحث وكانت نتيجته "اجتاز" سيحصل على 100% من درجات الفصل الدراسي الثاني وستضاف لدرجات الفصل الدراسي الأول.


وأوضح أنه لن تُستخرَج نتيجة الدور الأول لأي طالب من طلاب صفوف النقل بالتعليم الفني، إلا بعد حضور واجتياز التدريبات العملية التي ستتم قبل بداية العام الدراسي القادم، مؤكدًا أنه سوف يتم تطبيق الضوابط الخاصة بالنجاح والرسوب.


وقال نائب وزير التربية والتعليم، إن الوزارة أتاحت لطلاب صفوف النقل بالتعليم الفني عددا من البحوث التطبيقية لجميع النوعيات والتخصصات بلغت أعدادها كما يلي: 1288 مشروعًا بحثيًا تطبيقيًا موزعة كالتالى: 1007 للتعليم الصناعي- 45 للتعليم التجاري- 30 للتعليم الزراعي- 121 للتعليم الفندقي- 85 لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، فضلًا عن البحوث التطبيقية الخاصة بالتعليم المهنى وبطلاب الدمج.



وكان من المفترض أن تنتهي رسميا مهلة تسليم المشروعات التطبيقية لطلاب سنوات النقل بمدارس التعليم الفني ورقيا وإلكترونيا يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2020.



وقد أعلنت الوزارة عن الإرشادات والإجراءات التالية لطلاب التعليم الفني من أجل إعداد البحوث التطبيقية المطلوبة كالتالى:


- على الطالب أو (مجموعة الطلاب المشاركة كمجموعة واحدة بحيث لا تتعدى 5 طلاب) أن يختار بحثا تطبيقيا واحدا فقط من الأبحاث المطروحة (فى حالة وجود أكثر من بحث).


- يجب على كل طالب أن يدرس موضوع البحث التطبيقى وقراءته بطريقة متأنية وتدوين ملاحظاته على عناصر البحث.


- يجب على كل طالب أن يدرس العناصر الموجودة بالبحث والتي تعد عناصر استرشادية له، وعليه أن يستكملها ويصيغ أي عناصر إضافية يري ضرورة ضمها للبحث.


- يقوم الطالب بإعادة ترتيب عناصر البحث ترتيبًا منطقيًا، ويجمع المادة العلمية التى تغطى جميع العناصر والتى ترتبط بالمواد الدراسية التي درسها من المصادر المختلفة المتاحة له مثل: المكتبة الإلكترونية لبنك المعرفة https://study.ekb.eg والكتب الدراسية والمراجع المتاحة.

- يقوم الطالب باختيار عنوان شيق للبحث إذا لم يكن العنوان معطى، كما يقوم بإعداد مقدمة توضع فى بداية البحث توضح أهمية البحث، ويشرح ويصيغ المادة العلمية التي جمعها بأسلوبه صياغة لغوية سليمة تعكس مدى تمكنه من اللغة العربية.


- لابد أن يكتب الطالب المصطلحات الفنية باللغة الأجنبية، كما يجب أن يستعين بالإحصائيات والصور المعبرة، مع إمكانية عمل عرض تقديمى مصاحب PowerPoint presentation يقدم مع البحث فى صورة ملف إلكتروني ويسلم على CD.


- يقوم الطالب بحل التمارين والأسئلة التى يتضمنها البحث كتطبيقات على بعض الموضوعات التى درسها، كما عليه أيضًا إعداد الرسومات الهندسية والتصميمات، وما يصاحبها من عمليات حسابية اعتمادًا على القوانين ذات العلاقة بموضوع البحث.


- يسجل الطالب فى نهاية البحث جميع المراجع والمصادر التى استخدمها في إعداد البحث.





أما عن الشروط الواجب توافرها في البحث التطبيقي لطلاب التعليم الفني فتتمثل في:


1- صفحة الغلاف: يلتزم الطالب بإعداد صفحة غلاف البحث وفقًا للنموذج المحدد من قطاع التعليم الفني والذى يتضمنه هذا البيان.

2- عنوان البحث: يجب أن يبتكر الطالب عنوانا شيقا للبحث التطبيقي إذا لم يكن هناك عنوان معطى للبحث. 

3- يجب أن يحتوي البحث على مقدمة تتضمن أهمية البحث.

4- يجب أن يتضمن البحث العناصر الرئيسية وشرحا مبسطا لها بأسلوب الطالب. 

5- موضوع البحث: ويضم شرح عناصر البحث التطبيقى.

6- يجب على الطالب حل التمارين التي يتضمنها البحث.

7-يجب على الطالب كتابة المراجع والمصادر التى تمت الاستعانة بها. 

8-يمكن أن يشمل أيضًا البحث التطبيقى، وفقًا لطبيعته: خطوات إجراء البحث -  القوانين الأساسية المستخدمة إن وجدت ووحدات النواتج -  رسومات توضيحية وصور خاصة بموضوع البحث والتطبيقات - رسومات هندسية لأجزاء فنية على ورق مربعات موضح عليها الأبعاد ومقياس الرسم.



وأوضحت الوزارة ضوابط تسليم البحوث التطبيقية كما يلي:

1- يجب أن يقدم كل طالب البحث التطبيقي الخاص به بخط يده شخصيًا حتى لو كان يعمل مع مجموعة من زملائه، ولن يقبل بحث مكتوب على الحاسب الآلي عدا بعض التطبيقات داخل البحث التي يجب تصميمها على الحاسب وطباعتها.

2- يدون الطالب الكود الخاص به على غلاف البحث التطبيقي، ويمكن الحصول عليه من خلال الرابط: http://studea.emis.gov.eg/

3- يقوم الطالب بعد كتابة البحث بخط اليد بتحويله إلى صيغة pdf  من خلال جهاز Scanner.

4- يقوم الطالب برفع نسخة البحث بصيغة pdf على منصة Edmodo ويحتفظ بالنسخة الورقية معه. 

5- فى حالة تعذر رفع الطالب البحث وتسليمه على منصة Edmodo سيقوم الطالب بتصوير البحث، ويقوم بتسليم أصل البحث للمدرسة والاحتفاظ بصورة البحث بعد ختمها بختم المدرسة من المسئول بالمدرسة. 

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بالفيديو .. كيفية عمل البحث التطبيقي لطلاب سنوات النقل بالتعليم الفني

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