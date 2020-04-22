روابط تحميل مشروعات الأبحاث التطبيقية المطلوبة لتقييم طلاب التعليم الفني الصناعي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، عن مشروعات الأبحاث التطبيقية لسنوات النقل بالتعليم الفنى الصناعى بجميع شعبه وتخصصاته.





وبلغ إجمالى هذه الأبحاث 1007 أبحاث تطبيقية شملت جميع الشعب والتخصصات والمهن في الصفوف الدراسية التالية: الصف الأول صناعى عام، ونوعي، وإعداد مهنى، وتعليم مزدوج (326 بحثا)، الصف الثانى صناعى عام، ونوعى، وإعداد مهنى، وتعليم مزدوج (382 بحثا)، الصف الثالث صناعى عام، ونوعى (145 بحثا)، الصف الرابع صناعى عام، ونوعى (154 بحثا).





وأوضحت الوزارة أن ذلك بناءً على ما سبق إعلانه من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تكليف جميع طلاب سنوات النقل بالتعليم الفنى بإجراء أنشطة تعليمية عن بعد فى الأجزاء التى تم دراستها بالمقررات المختلفة حتى يوم 15 مارس 2020 (تاريخ بدء تعليق الدراسة)، وتشمل هذه الأنشطة إجراء أبحاث تطبيقية وإعداد تصميمات باستخدام برامج تخصصيه على الحاسب، وإعداد عروض تقديمية مصاحبة لهذه الأنشطة التعليمية.



