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اقتصاد

الاستعانة بالتجربة الصينية.. المالية: الدولة تبذل جهودا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 01:08 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإسهام الفعَّال فى الجهود التى تبذلها الدولة لبناء وتنمية الوعى الوطنى صحيًا ووقائيًا لمكافحة فيروس كورونا المستجد، من خلال نشر الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وبعض التجارب الدولية الناجحة، على المنصات الإلكترونية المعتمدة للوزارة ومصالحها بالإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى؛ إدراكًا بحتمية تضافر الجهود فى مجابهة هذه الأزمة، خاصة أن الرهان الحقيقى على وعى والتزام المواطنين، فى تجاوز تداعيات الفيروس والحد من انتشاره.

وأشاد معيط في تصريحات له اليوم، بالجهود التى تبذلها الحكومة فى التعامل الاحترافي وفقًا لأحدث الخبرات الدولية مع تداعيات محنة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره وتخفيف الآثار السلبية لهذه الأزمة: صحيًا، واجتماعيًا واقتصاديًا، لدى المواطنين وبعض القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.

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بالإضافة إلى عودة المصريين العالقين بالخارج لأرض الوطن، والسعى العلمى الجاد للتوصل إلى علاج للفيروس، مشددًا على أنه يجب التزام الكافة: أفرادًا ومؤسسات ومصانع ووحدات إنتاج بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ حرصًا على سلامة جميع المواطنين، بما يضمن انحسار الفيروس، والحد من انتشاره.

وأضاف، أنه تم ترجمة ونشر تقرير موجز عن تجربة الصين فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، عبر موقعها بالإنترنت وغيره من المنصات الإلكترونية المعتمدة؛ حتى يمكن الإسهام الفعَّال فى إرساء دعائم الوعى السليم ببعض التجارب الدولية فى مجابهة هذا الفيروس.

وأشار إلى أن هذا التقرير يتضمن ترجمة موجزة لبروتوكولات التشخيص والوقاية والعلاج لفيروس كورونا المستجد، الصادرة عن لجنة الصحة الوطنية الصينية وإدارة مكتب الدولة للطب الصينى التقليدى.
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