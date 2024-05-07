أسهم Arm تكسب 5 مليارات دولار في يوم وطيران Spirit يهوي لأدنى مستوى

مؤشر الداو جونز يسجل أعلى إغلاق له في شهر

أغلقت المؤشرات الأميركية على مكاسب جماعية في أولى جلسات الأسبوع مع عودة آمال المستثمرين بأن هناك فرصة أكبر لخفض معدلات الفائدة في العام الحالي.



إذ أظهرت بيانات التي صدرت أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ أكثر من المتوقع في أبريل، مما خفف الضغط عن البنك المركزي الأميركي لإبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

و يقوم المتداولون حاليًا بتسعير تخفيضات الفائدة بقيمة 46 نقطة أساس من الفدرالي بحلول نهاية عام 2024، مع توقع التخفيض الأول في سبتمبر أو نوفمبر.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية:

ارتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.46% أي ما يعادل 177 نقطة في جلسة الإثنين مسجلاً رابع مكاسب يومية على التوالي ليغلق عند أعلى مستوياته في شهر.

كما ارتفع مؤشرا S&P 500 وناسداك المركب بنسبة 1% و1.2% على التوالي ليحققا ثالث مكاسب يومية لهما بدعم من ارتفاع أغلب القطاعات.

وكان مؤشر الطاقة في S&P 500 من بين أبرز الرابحين بدعم من ارتفاع العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي إلى أعلى مستوى لها في 14 أسبوعًا.

أسهم Arm

ارتفع سهم Arm بأكثر من 5% محققاً أعلى مكاسب يومية في أسبوعين لتضيف الشركة 5.4 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه المكاسب بعد أن رفع بنك Wells Fargo السعر المستهدف لصانع الرقائق من 100 دولار إلى 115 دولاراً.



أسهم Spirit Airlines

هبط سهم Spirit Airlines بنحو 10% ليهوي إلى أدنى مستوى في تاريخه بعد الإعلان عن توقعات ضعيفة للإيرادات في الربع الثاني.

كما توقعت الشركة أن تتكبد خسائر في الربع الثاني مع استمرار تأثر أدائها من توقف عدد من طائراتها بالإضافة إلى تضخم الطاقة الصناعية في الأسواق الرئيسية.