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تعليم

جامعة عين شمس تعلن عن مواعيد انتهاء تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل

الأحد 31/مايو/2020 - 03:03 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إن جميع الكليات ملتزمة بقرارات المجلس الأعلي للجامعات ويوجد بعض الكليات حسب التخصصات فبعض الكليات سوف تستمر 3 أسابيع لتقديم الأبحاث والبعض الآخر سوف يكون أقل من 3 أسابيع.  

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وأوضح الدكتور عبد الفتاح  خلال تصريحاته لـ صدي البلد ان جميع الكليات ملتزمة بالقرارت الصادرة من المجلس الاعلي للجامعات وان يوم 7 مايو أعلنت جميع القرارات بنظام الامتحانات في كل كلية برواط ومنصات لتقديم الابحاث ولن يتم أي تقديم للابحاث قبل 31 مايو.

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الجدير بالذكر وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات تم إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها ففي الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/ 2020، وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي). 

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