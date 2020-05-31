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محافظات

إنذار شديد اللهجة.. محافظ البحيرة لرؤساء الوحدات: عزل المسئولين عن ترك الأسواق العشوائية وفروشات الباعة الجائلين

الأحد 31/مايو/2020 - 11:52 م
اللواء هشام آمنه
اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة
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جمالات الدمنهورى
شدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على تكثيف جهود جميع  الوحدات المحليه وزيادة حملات النظافة والتطهير والتعقيم بكافة المراكز والمدن والقرى.


ووجه آمنة انذارا  شديد اللهجة لرؤساء القرى بفض كافة الأسواق والسويقات وأى تجمعات للباعة الجائلين مشيرا الى انه سيتم على الفور العزل من مهام عمله لمن يثبت تقصيره فى اداء المهام الموكلة اليه .


جاء ذلك خلال رئاسته اجتماعا لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد بحضور الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ والمهندس حازم الأشموني - السكرتير العام  واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد  ورؤساء الوحدات المحلية ومديري الادارات المعنية .


وأكد المحافظ خلال الاجتماع على الضرب بيد من حديد فيما يخص التعديات على املاك الدولة والاراضي الزراعيه وتكثيف حملات الإزالة وخاصة الإزالة فى المهد. مشددا على ان تكون الازالة كلية وحتى سطح الأرض لردع المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم .


وأشار المحافظ إلى ان الازالات المكبرة والرادعة التى نفذتها المحافظة كان لها تأثير كبير على من تسول له نفسه الشروع فى المخالفة.


ووجه بتكثيف كافة الجهود وتفعيل لجان متابعة تنفيذ قانون ١٧ الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء والعمل على استرداد جميع الاراضي املاك الدولة من غير الجادين حفاظا على حق الشعب .

إنذار شديد اللهجة.. محافظ البحيرة لرؤساء الوحدات: عزل المسئولين عن ترك الأسواق العشوائية وفروشات الباعة الجائلين
إنذار شديد اللهجة.. محافظ البحيرة لرؤساء الوحدات: عزل المسئولين عن ترك الأسواق العشوائية وفروشات الباعة الجائلين
إنذار شديد اللهجة.. محافظ البحيرة لرؤساء الوحدات: عزل المسئولين عن ترك الأسواق العشوائية وفروشات الباعة الجائلين
إنذار شديد اللهجة.. محافظ البحيرة لرؤساء الوحدات: عزل المسئولين عن ترك الأسواق العشوائية وفروشات الباعة الجائلين
إنذار شديد اللهجة.. محافظ البحيرة لرؤساء الوحدات: عزل المسئولين عن ترك الأسواق العشوائية وفروشات الباعة الجائلين
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