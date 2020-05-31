احذرى التدخين فى سن مبكر يصيبك بهذا المرض

يعد التدخين سيء للغاية لعظامك فى سن مبكر خاصة وأن الفترة من الطفولة حتى سن 30 عامًا وقتًا رئيسيًا لبناء كتلة العظام فهو قد يتسبب فى العديد من المضاعفات التى تضر بصحة العظام









صحة العظام









وفقا لموقع بولد سكاى الهندى عندما يبدأ الفرد بالتدخين في سن مبكرة يؤثر ذلك على صحة العظام حيث يستمر التدخين في التأثير على صحة العظام في الأربعينيات والخمسينيات من عمرك .

يولد دخان السجائر الجذور الحرة وهى الجزيئات التي تهاجم وتدمر الدفاعات الطبيعية للجسم والتي تضر الخلايا والهرمونات المشاركة في الحفاظ على صحة العظام







خللًا في توازن الهرمونات





ووفقا لتقرير نشره الموقع تسبب السموم الناتجة عن الدخان خللًا في توازن الهرمونات مثل هرمون الاستروجين المطلوب لتقوية عظامك ويتسبب التدخين فى خلل إنزيمات الكبد التى تدمر الإستروجين ، مما يؤدي إلى فقدان العظام.





يمكن أن يؤدي إلى إنتاج مستويات متزايدة من هرمون الكورتيزو مما يؤدي إلى انهيار العظام كما يمنع التدخين إنتاج الكالسيتونين الذي يساعد على بناء العظام..





تلف الأوعية الدموية







يمكن أن يؤدي التدخين إلى تلف الأوعية الدموية لأنه يمنع الإمداد المناسب بالأكسجين. وهذا بدوره يؤدي إلى تلف الأعصاب في أصابع القدمين والقدمين ، مما قد يؤدي إلى مزيد من السقوط والكسور..

