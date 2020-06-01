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محافظات

بجميع المدن.. محافظ المنيا يشدد على تنفيذ قرار إيقاف تراخيص البناء لـ 6 أشهر

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:51 م
محافظ المنيا
محافظ المنيا
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ايمن رياض

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتنفيذ قرار إيقاف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر بكافة مدن المحافظة بمنتهى الحزم، محذرا لمن يخالف ذلك سيعرض نفسه للمسألة القانونية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ اليوم، بحضور نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد ومحمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الهندسية ومديري التفتيش الهندسي والتخطيط العمراني.

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وتضمن قرار المحافظ، إيقاف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة اعمال البناء أو توسعتها او تعليتها او تعديلها او تدعيمها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال اعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك بنطاق جميع مدن المحافظة اعتبارا من الاحد الموافق 24 مايو ولمدة 6 أشهر.


 وشدد القرار على إلزام جميع الجهات المعنية لتنفيذه وعدم مخالفته، محذرًا من التراخي أو التهاون.

 

كلف المحافظ رؤساء المدن والأحياء بالمرور الميداني اليومي على العقارات الواقعة في دائرة اختصاصهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم ارتكابها والتصدي لها بالإزالة الفورية حتى سطح الأرض والتعامل معها بكل حزم وفرض هيبة الدولة وازالة أي مخالفات في المهد والتنسيق مع مديريات الامن وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإحالة المخالفين إلى القضاء العسكري.

 

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقيادات التنفيذية وجهاز حماية أملاك الدولة بالإزالة الفورية لأى تعديات جديدة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وتحويل المتعدين على الأراضى للنيابة العسكرية ومصادرة أى أدوات أو معدات يتم ضبطها ، تنفيذا للقانون والحفاظ على حقوق الدولة والشعب في ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وتداعيات فيروس كورونا المستجد.

 

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قد أصدر قرارًا وزاريًا بتكليف المحافظين كلًا فى نطاق اختصاصه، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات. 

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