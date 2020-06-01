بعد توقفها شهرين.. زحام كبير أمام مكاتب الأحوال المدنية بالمنيا

جاء ذلك بعد عودة العمل بالسجل بعد توقف دام شهرين ضمن الإجراءات والتدابير الإحترازية والوقائية التى إتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد "19.

وقال العميد محمد صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، إنه كلف نائبه بالانتقال برفقة قوة من رجال الشرطة، لمتابعة الموقف والقضاء على أى تجمعات والعمل على تذليل أى عقبات تواجه سير العمل وتنظيم المواطنين والحفاظ على التباعد الاجتماعى والمسافات الآمنة.





منوها إلى أنه تم التدخل أيضا لمنع تجمعات ظهرت أمام فرع أحد البنوك بالمدينة صباح اليوم الإثنين.





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وواصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، تنفيذ حملات المتابعة الميدانية بالقرى والاحياء، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف اعمال الرش والتطهير والقضاء على أى تجمعات المواطنين وتنظيم حملات النظافة ورفع المخلفات، واجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة، ومتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وتطبيق كافة التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء لمواجهه فيروس كورونا المستجد.





ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، حملة تطهير، ونظافة بالشوارع ورفع القمامة من النقاط المخصصة لها داخل مدينة ملوي، وبطريق مصر اسوان الزراعي، وبقرى ابشادات، وقلندول، بالإضافة الى متابعة سير العمل بالوحدة الصحية بقرية البياضية التابعة لمجلس قروى الروضة، كما تم فض سوق قرية البياضية، تطبيقًا لقرار فض التجمعات والأسواق.





وقامت الوحد المحلية بقرية الروضة بالمرور على مشروع المعديات لمتابعة انتظام سير العمل بالمعديات من البر الشرقى الى البر الغربى والعكس.





وفى نفس السياق، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط تنفيذ اعمال النظافة والتطهير بقرية البيهو، كما تم متابعة تنفيذ الحظر وغلق المحلات فى المواعيد المقررة بمركز ومدينة بنى مزار.





من جانبها تابعت الوحدة المحلية لمركز العدوة، أعمال رفع الإشغالات بالمدينة، وانتظام سير العمل بمحكمة العدوة، كما نظمت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، حملة نظافة وتطهير وتعقيم الوحدة المحلية لقرية ابيوها وجميع المصالح الحكومية.