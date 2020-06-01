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أخبار العالم

الإمارات تدافع عن الشعب المصرى بعد فيديو ريم الشامري

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:15 م
صدى البلد
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رنا اشرف
تداول رواد السوشيال ميديا في دولة الامارات العربية الشقيقة فيديو جديد  لقناه الامارات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويظهر في الفيديو اعلامي مدافعا عن مصر ويرد علي ريم الشمري وهو يقول في برنامجه المذاع علي قناة الامارات: "محروسة كانت ومازالت وستبقي, الاحوال الصور القادمة ليست كما عاهدناها لكن دعوات الطيبين الصادقة تقتل مشاهد الفراغ بترياق الذكري".

ثم اضاف:" النيل بلا زوار يحن الي قواربه, يحن الي بسطائه, الفرح معدنهم وحرفتهم, النيل في عز الثبات يصيح بما كتبه الابنودي علي ضفافه , بما لحنه بليغ وغناه حليم سأعيش حتي اللانهاية".

وقال ايضا: قدر القاهرة ان تصمد وان تقهر كل محنه كيف لا وهي التي من اجلها قولنا "في ازمنة الحرب والسلم في ظروف الشفاء والمرض ثمه قاعدة واحدة ان كنت عربيا ولا تحب مصر فابحث لنفسك عن قومية او لغة اخرى".


وقام احد الرواد بالتعليق علي الفيديو قائلا: قناة الامارات ترد على ريم الشمري
ان كنت عربيا ولا تحب مصر
فابحث لنفسك عن قومية او لغة اخرى




وقد نال الفيديو اعجاب الرواد و جاءت تعليقاتهم كالاتى : 

شكرا لولاد زايد ولاد الاصول

انتو ولاد الاصول ولاد الراجل الطيب الاصيل ... مش هيتكرر

شكرًا لكم اولاد زايد اولاد الاصول تربية زايد بحق

فعلا شعب اصيل 

تسلم الامارات وشعبها وارضها..عيشتوا ياولاد زايد اللى خلف مامتش

تحيا الامارات وشعبها صفوه الصفوه من شعوب الأرض اهل الامارات حفظكم الله ورعاكم انا بكيت من اخلاصكم كشعب



وكانت ناشطة كويتية على مواقع السوشيال ميديا تدعى ريم الشمري شنت هجوما غير أخلاقي على الجالية المصرية في الكويت موجهة رسائل عنصرية لاقت استنكارا وهجوما من جانب نشطاء البلدين.
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