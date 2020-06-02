بوتين وترامب يناقشان قمة مجموع السبع وأسواق النفط في اتصال هاتفي

قال الكرملين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي يوم الاثنين بخطته لعقد قمة موسعة لمجموعة السبع في وقت لاحق هذا العام.
وناقش الزعيمان أيضا اتفاق مجموعة أوبك+ بشأن تخفيضات انتاج النفط وكيف أنه يؤدي إلى استقرار الأسعار في أسواق الخام.
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بعد إعلان أمريكا قطع علاقاتها مع منظمة الصحة العالمية.. روسيا: واشنطن تضرب الأسس القانونية للتعاون في قطاع الرعاية الصحية
وفتحت الأسهم الأمريكية منخفضة يوم الاثنين بعد أداء قوي الشهر الماضي، إذ صار المستثمرون حذرين في ظل احتجاجات في شتى أنحاء البلاد ضد العنصرية واندلاع توتر بين واشنطن وبكين.
وناقش الزعيمان أيضا اتفاق مجموعة أوبك+ بشأن تخفيضات انتاج النفط وكيف أنه يؤدي إلى استقرار الأسعار في أسواق الخام.
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وفتحت الأسهم الأمريكية منخفضة يوم الاثنين بعد أداء قوي الشهر الماضي، إذ صار المستثمرون حذرين في ظل احتجاجات في شتى أنحاء البلاد ضد العنصرية واندلاع توتر بين واشنطن وبكين.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 40.12 نقطة، بما يعادل 0.16 بالمئة، إلى 25342.99 نقطة.
وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 11.46 نقطة، أو 0.38 بالمئة، إلى 3032.85 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 18.45 نقطة، أو 0.19 بالمئة، إلى 9471 نقطة عند الفتح.