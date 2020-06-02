AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بوتين وترامب يناقشان قمة مجموع السبع وأسواق النفط في اتصال هاتفي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:38 ص
أوبك
أوبك
Advertisements
رويترز
قال الكرملين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي يوم الاثنين بخطته لعقد قمة موسعة لمجموعة السبع في وقت لاحق هذا العام.

وناقش الزعيمان أيضا اتفاق مجموعة أوبك+ بشأن تخفيضات انتاج النفط وكيف أنه يؤدي إلى استقرار الأسعار في أسواق الخام.
اقرأ أيضا:

وفتحت الأسهم الأمريكية منخفضة يوم الاثنين بعد أداء قوي الشهر الماضي، إذ صار المستثمرون حذرين في ظل احتجاجات في شتى أنحاء البلاد ضد العنصرية واندلاع توتر بين واشنطن وبكين.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 40.12 نقطة، بما يعادل 0.16 بالمئة، إلى 25342.99 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 11.46 نقطة، أو 0.38 بالمئة، إلى 3032.85 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 18.45 نقطة، أو 0.19 بالمئة، إلى 9471 نقطة عند الفتح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بورصة وول ستريت تغلق منخفضة بعد جلسة متقلبة

تراجع الأسهم الأمريكية بعد تضرر قطاع الطاقة من تهاوي أسعار النفط

بورصة وول ستريت تهبط وسط انهيار النفط وتوقعات متشائمة

ارتفاع الأسهم الأمريكية خلال آخر جلسات الأسبوع

ترشيحاتنا

4 إكسسوارات في سيارتك تؤدي إلى الوفاة.. تعرف عليها

بوابة أمل كبيرة .. أشرف الفقي: عقار ريمديسيفير سلاح فتاك لقتل كورونا.. فيديو

بـ فستان قصير.. شاهد| إطلالة ابنة الشاعر بهاء الدين محمد فى خطوبتها على رجل أعمال

بفستان أصفر .. ياسمين صبري تبرز أنوثتها بإطلالة جديدة من سيارتها

العنب الأحمر .. كنز الفيتامينات لمواجهة الفيروسات

إصابة أحد موظفي مكتب نتنياهو بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر.. يارا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

سيارة برابهام BT62 الخارقة موديل 2021 تستعد لـ بطولة برتيكار.. صور

لبشرة خالية من الشوائب.. طريقة تحضير ماسك الترمس المطحون