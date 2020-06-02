يحدث اليوم.. البنوك تبدأ العمل بالمواعيد الجديدة.. والسعودية تنظم مؤتمر المانحين لليمن

يشهد اليوم الثلاثاء 2 من يونيو 2020، العديد من الأحداث المهمة، نقدّمها لكم عبر السطور التالية:



القاهرة.. يستأنف الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، عمله من مكتبه بالوزارة بعد أن قضى فترة عزل منزلي خلال التزامه بكافة الاشتراطات الاحترازية، طبقا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، عقب لقائه مع محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، والذي أعلن عن إصابته الفترة الماضية بفيروس كورونا المستجد.





القاهرة.. تبدأ البنوك العمل بالمواعيد الجديدة التي أقرها البنك المركزي لتصبح للموظفين من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا، وللجمهور من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.





القاهرة.. تنطلق أعمال الاجتماع الثاني للمجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة للأولمبياد الخاص عبر المنصة الافتراضية، والذي تستمر أعماله على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 9 دول عربية هي (مصر، الإمارات، لبنان، الكويت، المغرب، سوريا، البحرين، سلطنة عمان، تونس).





القاهرة.. يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعه التقليدي؛ لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات النادي المختلفة في فروعه الثلاثة.





الإسكندرية.. يعرض مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لصندوق التنمية الثقافية، الفيلم الأمريكى "دوار " ضمن عروض نادي الحرية السينمائي، من خلال البث المباشر عبر قناة المركز على موقع يوتيوب، وذلك في إطار مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".





الرياض.. تنظم المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض فعاليات مؤتمر المانحين لليمن "2020 معا لدعم اليمن"، افتراضيا، وذلك بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد، بالشراكة مع الأمم المتحدة، لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية هناك.





بروكسل.. تنطلق جولة جديدة وحاسمة من جولات التفاوض بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لبحث مصير علاقتهما المستقبلية بعد خروج بريطانيا رسميا من التكتل الأوروبي في 31 يناير الماضي، وسط استمرار القضايا الخلافية بين الجانبين وتمسك كل طرف بموقفه في المسار التفاوضي.