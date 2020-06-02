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توك شو

شاهد.. تراجع أوردغان عن شراء منظومة روسية خوفا من تهديدات ترامب

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:17 م
أوردغان وترامب
أوردغان وترامب
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هاجر إبراهيم
منذ إعلان تركيا شراء منظومة 400 إس الدفاعية من روسيا، وتم اشتعال الأزمة بين تركيا وأمريكا؛ فيما يتعلق بصفقة طائرات إف 35.

فبعد إعلان تلك الصفقة مع روسيا؛ قامت أمريكا بتخيير تركيا بين طائرات إف 35 أو شراء الطائرة الروسية إس 400، وقال وزير الدفاع الأمريكي، إنه على تركيا اختيار أحد منهما وليس وضع أحد منهما فى الجراج والأخرى فى الخارج.

وأعلن أوردغان، ردا على تصريح وزير الدفاع الأمريكي، "لا أقول إن تركيا سوف تحصل على إس 400 الروسية، لكنها حصلت عليها بالفعل وتم هذا الأمر"، مشيرا إلى أنه يستخدمها من أجل الهجوم وليس من أجل الدفاع.

وأضاف أوردغان أن سبب شراء المنظومة الروسية هو من أجل أخذ التدابير اللازمة من أجل الدفاع عن تركيا، ورد عليه ترامب بأنه لن يبيع طائرات الاف 35 إلى تركيا بسبب شراؤها منظومة اي 400 الروسية.

وبعد تصريحات ترامب، أعلن المتحدث باسم أوردغان، تأجيل تفعيل منظومة إس 400 بسبب جائحة كورونا، فيما اعتبره البعض تراجعًا لتركيا؛ خوفًا من تهديدات ترامب، حيث إن رئيس صناعة الدفاع التركية اعترف باستلام بلاده جزءا من صفقة إف 35.

مما يعنى أن تركيا مازالت ضمن التبعية الأمريكية، بإهدارها مليارى دولار ثمن إس 400 ورميها فى المخازن.

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