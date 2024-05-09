قائد القوات الجوية يلتقى نظيره السعوديي ويشارك الإحتفال بتخريج الدفعة 103 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية

التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية صاحب السمو الملكى الفريق تركى بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية وذلك خلال زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية لحضور حفل إفتتاح كلية الملك فيصل الجوية بمقرها الجديد والإحتفال بتخريج الدفعة 103 من طلبة الكلية.

قائد القوات الجوية

وعقد قائدا القوات الجوية للبلدين الشقيقين جلسة مباحثات ثنائية تناولت عدداً من الموضوعات

ذات الإهتمام المشترك فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون الإستراتيجى بين القوات الجوية لكلا البلدين.

القوات الجوية المصرية

وأشاد الجانبان بالتعاون المثمر فى دعم وزيادة القدرات الفنية والكفاءة القتالية ونقل الخبرات

فى كافة المجالات مما يعزز من القدرة على مجابهة التحديات المشتركة فى ظل المستجدات الراهنة

التى تشهدها المنطقة.

القوات الجوية السعوددية

كما قدم الفريق قائد القوات الجوية المصرية التهنئة لنظيرة السعودى بإفتتاح الكلية وما تضمه من منشأت حديثة وإمكانيات متقدمة وكذا تخريج الدفعة الجديدة مؤكداً على عمق ومتانه العلاقات التاريخية بين الجانبين .

IMG_6650

IMG_6649

IMG_6648