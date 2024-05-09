غرفة شركات السياحة : السماسرة يستخرجون تأشيرات زيارة للبسطاء بزعم صلاحيتها للحج

أكد علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن شركات السياحة تعمل على تنظيم التأشيرات، مشيرا إلى أنه يتم تنظيم تأشيرات الحج، من خلال الحصول على بتركود من بوابة الحج والعمرة.

وقال الغمري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن الدخلاء والسماسرة يخدعون بسطاء المواطنين بتأشيرات زيارة على انها تصلح للحج، خاصة بعد الارتفاع في أسعار الحج الرسمي.

وتابع عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن السعودية تتخذ إجراءات رادعة ضد من يحمل تأشيرة غير قانونية، مؤكدا أن الحج بالتحايل غير شرعي والأزهر الشريف اثبت ذلك لأن "الحج لمن استطاع إليه سبيلا".