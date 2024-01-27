العمرة وصلت لـ 40 ألف جنيه.. غرفة السياحة تعلن مفاجأة للمواطنين

أكد علاء الغمري عضو اللجنة العمومية لغرفة شركات السياحة، أن ما نشر خلال الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بشأن إلغاء رحلات العمرة خلال الشهر المقبل، غير صحيح، موضحًا :" مش عارف الكلام ده جاي من فين".

أضاف عضو اللجنة العمومية لغرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج” من أول و جديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه لا يوجد أي قرار رسمي أو إلغاء من الدولة للعمرة، وأن إحجام بعض الشركات عن استقبال طلبات العمرة بسبب عدم استقرار العملة.



لفت إلى أن تسعير العمرة خلال هذه الفترة يصعب على شركات السياحة تحديده، وذلك بسبب تغيير أسعار العملات، وأن الوضع سيعود لـ طبيعته بعد استقرار العملة، ولكن لا يوجد إلغاء لـ الرحلات.

أشار إلى أن أسعار رحلات العمرة وصلت لـ 38 و 40 ألف، ويكون هناك تحركات وفقًا لـ العرض والطلب، وأن سعر الريال السعودي كان بـ 13 جنيه من أيام، واليوم وصل لـ 18 جنيه بالسوق السوداء وغير موجود.

أوضح أن أسعار الريال السعودي الآن وهمية، ولذلك بعض الشركان أصبحت تقلل عروض رحلات العمرة.

