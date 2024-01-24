إيهاب المهدي: لا توجد شكاوى عن رفض شركات السياحة لطلبات العمرة.. فيديو

أكد إيهاب المهدي عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أنه لا يوجد أي إلغى للعمرة ولا للحج وأصدرت الغرفة بيان بذلك.

ونفى المهدي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن وقوع أي إحجام أو إلغاء لطلبات العمرة، ولم تصدر أي شركة سياحة بيان رسمي بشأن الإحجام أو الإلغاء لأي طلبات عمرة ولا توجد شكاوى من المواطنين عن رفض أي شركة لاستقبال طلبات العمرة.

وأوضح إيهاب المهدي عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن هناك تنسيق بين الوزارة وغرفة الشركات السياحية لحل مشكلة توفير العملة.