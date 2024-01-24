عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يلتقي مجموعة من السفراء العرب المعتمدين في إسبانيا

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

على هامش مشاركته في المعرض السياحي الدولي FITUR 2024 الذي افتتحت فعالياته اليوم بالعاصمة الإسبانية مدريد، التقى، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مع مجموعة من السفراء العرب المعتمدين في إسبانيا وهم سفراء دول كل من المملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، ليبيا، اليمن، وسلطنة عمان.

وقد حرص هؤلاء السفراء على زيارة الجناح المصري المشارك في المعرض ولقاء الوزير للترحيب به، وتأكيدهم على دعم بلدهم لمصر ولدورها الحضاري والثقافي والريادي الهام ومكانتها السياحية المتميزة.

وقد شارك في حضور هذا اللقاء الوزير مفوض مني عرفة بالسفارة المصرية في إسبانيا، والأستاذ أحمد نصر المستشار التجاري بالسفارة، بسمة الميمان الممثل الإقليمي للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية.

وقد استهل الوزير اللقاء، بالترحيب  بالسفراء، مؤكداً على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والدول العربية المختلفة وآوجه التعاون المتنوعة بينهم في عدة مجالات ولا سيما مجال السياحة والآثار.

كما أشار إلى حرص مصر على تعزيز مزيد من سبل التعاون والتنسيق والتكامل في العمل العربي المشترك مع الدول العربية المختلقة في مجال السياحة والآثار، لافتاً إلى أهمية وضع برامج سياحية تكاملية بينهم والاهتمام بالترويج المشترك للمنتج السياحي الإقليمي العربي.

وتحدث عن أهمية وضع سياسات موحدة تهدف إلى دعم وتعزيز التكامل العربي وتسهيل حركة السياحة البينية بين الدول العربية وتسهيل عمل الشركات السياحية المختلفة بينهم.

جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كان استهل اليوم، زيارته للعاصمة الإسبانية مدريد، بافتتاح الجناح المصري المُشارك في فعاليات المعرض السياحي الدولي FITUR 2024 بالعاصمة الإسبانية مدريد، والقيام بجولة داخل الجناح المصري المشارك.

FITUR وزير السياحة والاثار أحمد عيسى وزير السياحة والأثار السعودية والكويت السفراء العرب السفارة المصرية السياحة والاثار السياحة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

مرض X.. بيان عاجل لـ السعودية بشأن تحذير الصحة العالمية من الوباء المجهول

مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء.. والتنفيذ خلال ساعات

قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي رئيسا بـ استئناف القاهرة

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

ترشيحاتنا

الرئيس الإيراني: فلسطين انتصرت بعد 100 يوم من الحرب

صراخ ومشادات كلامية في جلسة مجلس النواب اللبناني اليوم| فيديو

سرقوا السكر والزيت.. ننشر أسماء المسئولين المتهمين في قضية رشوة التموين |خاص

الإمارات تكشف شرطها الأساسي للمشاركة في إعادة إعمار غزة

كتائب القسام تعلن استهداف 15جنديا إسرائيليا داخل منزل غرب خان يونس

هل تحدث كارثة بعودة داعش.. أمريكا تدرس سحب قواتها من سوريا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريهام سعيد تنشر صورا مخيفة لعملية التجميل بوجهها

رغم فشل الشرطة.. كلب ينجح في إنقاذ صاحبه بطريقة غريبة بأمريكا

دراسة سويدية تكتشف مفاجأة بعد العثور على علكة من العصر الحجري

بسبب فيديو على تيك توك.. طفلة بريطانية تكاد تصاب بالعمى| تفاصيل كاملة

فيديو

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد |شاهد

حقيقتى زى ما هى بحلوها ومرها.. إليسا تكشف أسرار حياتها الخاصة| شاهد

المصور والفستان السبب.. ملكة جمال العرب في مرمى الانتقادات

حبتني عشان كنت زيه.. رانيا فريد شوقي تتحدث عن علاقتها بـ«هدي سلطان»| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ