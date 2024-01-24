وزير السياحة والآثار يلتقي مجموعة من السفراء العرب المعتمدين في إسبانيا

على هامش مشاركته في المعرض السياحي الدولي FITUR 2024 الذي افتتحت فعالياته اليوم بالعاصمة الإسبانية مدريد، التقى، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مع مجموعة من السفراء العرب المعتمدين في إسبانيا وهم سفراء دول كل من المملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، ليبيا، اليمن، وسلطنة عمان.

وقد حرص هؤلاء السفراء على زيارة الجناح المصري المشارك في المعرض ولقاء الوزير للترحيب به، وتأكيدهم على دعم بلدهم لمصر ولدورها الحضاري والثقافي والريادي الهام ومكانتها السياحية المتميزة.

وقد شارك في حضور هذا اللقاء الوزير مفوض مني عرفة بالسفارة المصرية في إسبانيا، والأستاذ أحمد نصر المستشار التجاري بالسفارة، بسمة الميمان الممثل الإقليمي للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية.

وقد استهل الوزير اللقاء، بالترحيب بالسفراء، مؤكداً على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والدول العربية المختلفة وآوجه التعاون المتنوعة بينهم في عدة مجالات ولا سيما مجال السياحة والآثار.

كما أشار إلى حرص مصر على تعزيز مزيد من سبل التعاون والتنسيق والتكامل في العمل العربي المشترك مع الدول العربية المختلقة في مجال السياحة والآثار، لافتاً إلى أهمية وضع برامج سياحية تكاملية بينهم والاهتمام بالترويج المشترك للمنتج السياحي الإقليمي العربي.

وتحدث عن أهمية وضع سياسات موحدة تهدف إلى دعم وتعزيز التكامل العربي وتسهيل حركة السياحة البينية بين الدول العربية وتسهيل عمل الشركات السياحية المختلفة بينهم.

جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كان استهل اليوم، زيارته للعاصمة الإسبانية مدريد، بافتتاح الجناح المصري المُشارك في فعاليات المعرض السياحي الدولي FITUR 2024 بالعاصمة الإسبانية مدريد، والقيام بجولة داخل الجناح المصري المشارك.