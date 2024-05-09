وزير التجارة التركي ينفي تخفيف الحظر التجاري على إسرائيل

قال وزير التجارة التركي عمر بولات، اليوم الخميس إن المزاعم الإسرائيلية بأن أنقرة تخفف حظرها التجاري مع إسرائيل "محض خيال ولا علاقة لها بالواقع".

وأوضح وزير التجارة التركي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن الحظر التجاري الذي تفرضه تركيا مع إسرائيل سيظل قائما حتى يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

وقال وزير الخارجية إسرائيل كاتس في وقت سابق اليوم إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تراجع عن موقفه السابق ورفع العديد من القيود التجارية التي فرضها على إسرائيل.