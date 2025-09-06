قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحلة البنتاجون من وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب.. هل يمهد ترامب لحرب عالمية ثالثة ؟
الكاريبي المشتعل.. جذور الأزمة بين أمريكا وفنزويلا | تقرير
تعليق أيمن يونس على فوز منتخبنا الوطني أمام إثيوبيا
أبرز مباريات اليوم السبت 6-9-2025 والقنوات الناقلة
زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب أفغانستان مجددا بعد أيام من هزات مدمرة
قاضي فيدرالي يمنع ترامب من ترحيل الفنزويليين
الحرب على غزة.. الصين تنضم رسميًا إلى إعلان نيويورك حول حل الدولتين
نجاح عملية نادرة ومعقدة لطفل بمستشفى إهناسيا التخصصي في بني سويف
الذهب طالع.. اعرف سعر عيار 21 وصل كام اليوم السبت 6 -9
15 جنيها دفعة واحدة.. تحرك أسعار البيض اليوم السبت
الذهب يرتفع لمستوى قياسي جديد بعد بيانات الوظائف الأميركية
جيش الاحتلال يعلن المواصي منطقة آمنة ويدعو سكان غزة للانتقال إليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

بعد 24 عاما من رئاسة توتنهام .. دانييل ليفي يرحل| ماذا نعرف عنه؟

دانييل ليفي
دانييل ليفي
أمينة الدسوقي

تصدر دانييل ليفي محركات البحث جوجل وذلك بعد أن أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي رحيل رئيسه التنفيذي دانييل ليفي عن منصبه بعد 24 عاما قضاها في إدارة النادي، في خطوة تشكل نهاية حقبة استمرت قرابة ربع قرن من التغييرات الكبرى داخل أروقة الفريق اللندني.

أطول الرؤساء التنفيذيين بقاءً في منصبهم

تولى ليفي قيادة النادي عام 2001، ليصبح واحدا من أطول الرؤساء التنفيذيين بقاء في منصبهم بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال تلك الفترة، شهد توتنهام تحولات جذرية شملت المشاركة في 18 موسما أوروبيا من أصل 20، وبناء ملعب حديث بتكلفة تجاوزت 1.2 مليار جنيه إسترليني، إلى جانب تطوير مركز تدريب متطور وأكاديمية قوية.

وأكد النادي أن استقالة ليفي لن تؤثر على هيكل الملكية أو توزيع الأسهم، موضحا أن خطة الخلافة شملت تعيين فيناي فينكاتيشام مديرا تنفيذيا، والدنماركي توماس فرانك مدربا للفريق الأول، إضافة إلى تعيين مارتن هو مدربا للفريق النسائي، وانضمام بيتر تشارينجتون لمجلس الإدارة كرئيس غير تنفيذي.

نجاحات وإخفاقات

خلال مسيرته، كان ليفي صاحب قرارات بارزة ومثيرة للجدل، فقد قاد مشروع الملعب الجديد الذي يعد من الأفضل عالميا، لكنه واجه انتقادات جماهيرية متكررة بسبب سياسات التعاقدات وتعدد إقالة المدربين.

ورغم أن فترة ماوريسيو بوكيتينو مثلث الحقبة الذهبية في عهده، بقيادة الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، فإن سنوات أخرى شهدت تراجعا ملحوظا، كان أبرزها الموسم الماضي حين أنهى توتنهام الدوري في المركز السابع عشر قبل أن يعوض ذلك بالفوز بالدوري الأوروبي لأول مرة منذ 17 عامًا.

ومنذ عام 2001، لم يحصد توتنهام سوى لقبين فقط تحت قيادة ليفي: كأس الرابطة عام 2008، والدوري الأوروبي الموسم الماضي.

تصريحات الوداع

في بيان رسمي، قال ليفي:"أنا فخور بما حققناه خلال هذه السنوات، لقد بنينا ناديًا عالميًا ومجتمعًا قويًا. أشكر الجماهير التي دعمتني في الرحلة رغم صعوبتها، وسأبقى مشجعًا وداعمًا لتوتنهام دائمًا".

أما بيتر تشارينجتون، الرئيس غير التنفيذي الجديد، فأكد:"نشهد بداية عهد جديد للنادي. نركز على الاستقرار وبناء مستقبل طويل المدى بقيادة فيناي وفريقه التنفيذي".

من هو دانييل ليفي؟

دانييل فيليب ليفي، من مواليد 8 فبراير 1962، رجل أعمال بريطاني ارتبط اسمه بتوتنهام منذ عام 2001 وحتى 2025، ليصبح أطول رئيس تنفيذي خدمة في تاريخ الدوري الإنجليزي.

قبل دخوله عالم كرة القدم، عمل في شركات عدة بينها أعمال عائلته، قبل أن يتحول إلى شخصية بارزة في إدارة الأندية الرياضية.

برحيل ليفي، يفتح توتنهام صفحة جديدة من تاريخه وسط تطلعات جماهيره لتحقيق استقرار فني وبطولات تعكس حجم الاستثمارات الكبيرة التي شهدها النادي خلال ربع القرن الماضي.

