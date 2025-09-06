حديث العالم.. رجل أعمال برازيلي يوصي بثروته الهائلة لنيمار| ما القصة؟

أثار النجم البرازيلي نيمار جونيور، لاعب فريق سانتوس الحالي وأحد أبرز نجوم الكرة العالمية، جدلا واسعا بعد تداول تقارير صحفية تفيد بأن رجل أعمال برازيلي أوصى بنقل ثروته التي تتجاوز قيمتها مليار دولار إلى اللاعب، رغم عدم وجود أي صلة قرابة بينهما.

تفاصيل القصة

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام برازيلية، فإن رجل أعمال يبلغ من العمر 31 عامًا، مقيم في ولاية ريو غراندي دو سول، قام بتوثيق وصية رسمية يوم 12 يونيو الماضي في مكتب حكومي بمدينة بورتو أليغري، نصت على اختيار نيمار وريثا وحيدًا لثروته في حال وفاته.

المثير أن رجل الأعمال لم يكشف عن هويته، ولم يُعرف عنه سوى عمره ومحل إقامته، في حين أكد في تصريحات لشبكة UOL أنه يعاني من مشاكل صحية، وأن قرار كتابة وصيته جاء بدافع الاستعداد لأي طارئ.

وأوضح أنه يرى في نيمار انعكاسا لشخصيته، الأمر الذي دفعه لاختيار اللاعب ليكون وريثه.

مليارات بلا معرفة سابقة

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أشارت بدورها إلى أن الثروة المقدرة بنحو 846 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل أكثر من مليار دولار أمريكي) تشمل عقارات وممتلكات ضخمة.

وقالت إن تنفيذ الوصية لا يزال مرهونا بموافقة القضاء البرازيلي، خاصة أن نيمار لم يلتق برجل الأعمال من قبل.

كما لفتت تقارير محلية إلى أن الملياردير المجهول أبدى إعجابه بالروابط الأسرية القوية التي تجمع نيمار بعائلته، خصوصًا بوالده، والتي ذكّرته بعلاقته مع والده الراحل.

موقف نيمار

حتى اللحظة، لم يدل نيمار بأي تعليق رسمي على تلك الأنباء، ومن المرجح أن تواجه الوصية تحديات قانونية حتى لو أقرت المحكمة صحتها.

مسيرة نيمار الحالية

جدير بالذكر أن نيمار، البالغ من العمر 33 عاما، عاد إلى صفوف فريقه الأم سانتوس بعد مسيرة أوروبية حافلة مع برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، إضافة إلى تجربة قصيرة مع الهلال السعودي.

وخاض اللاعب 14 مباراة خلال النصف الثاني من موسم 2024-2025، أحرز خلالها ثلاثة أهداف.

ورغم غيابه عن المنتخب البرازيلي منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر 2023، يظل نيمار الهداف التاريخي لمنتخب "السيليساو" برصيد 79 هدفا.