قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
8 طن دقيق.. مباحث التموين تشن حملات مكبرة على المخابز المخالفة بالمحافظات
توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026
المفوض العام لوكالة الأونروا: يجب فتح المعابر فورًا لإدخال المساعدات
الثقوب السوداء .. خبير أمنى يفضح عصابات استغلال الأطفال في التسول
وزير الخارجية: على إسرائيل قبول مبادرة ويتكوف لوقف إطلاق النار
وزير الخارجية: نرفض تهجير الفلسطينيين ومعبر رفح مفتوح رغم إجراءات الاحتلال
دورها لا يمكن تعويضه.. وزير الخارجية: لا بديل عن أونروا وأي محاولة للمساس بها مرفوضة
التصريح بدفن سيدة.. تطورات الحالة الصحية لـ 104 مصابين بالتسمم الغذائي في المنيا
وزارة الحرب بدلا من البنتاجون.. هل يمهد قرار ترامب الطريق لحرب عالمية جديدة؟
بدء التوقيت الشتوي.. موعد تغيير الساعة في مصر 2025
وزير الخارجية: المجاعة في قطاع غزة كارثة مكتملة الأركان ومن صنع الاحتلال
أجواء خريفية وأمطار.. الأرصاد الجوية تزف بشرى للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حديث العالم.. رجل أعمال برازيلي يوصي بثروته الهائلة لنيمار| ما القصة؟

نيمار
نيمار
أمينة الدسوقي

أثار النجم البرازيلي نيمار جونيور، لاعب فريق سانتوس الحالي وأحد أبرز نجوم الكرة العالمية، جدلا واسعا بعد تداول تقارير صحفية تفيد بأن رجل أعمال برازيلي أوصى بنقل ثروته التي تتجاوز قيمتها مليار دولار إلى اللاعب، رغم عدم وجود أي صلة قرابة بينهما.

تفاصيل القصة

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام برازيلية، فإن رجل أعمال يبلغ من العمر 31 عامًا، مقيم في ولاية ريو غراندي دو سول، قام بتوثيق وصية رسمية يوم 12 يونيو الماضي في مكتب حكومي بمدينة بورتو أليغري، نصت على اختيار نيمار وريثا وحيدًا لثروته في حال وفاته.

المثير أن رجل الأعمال لم يكشف عن هويته، ولم يُعرف عنه سوى عمره ومحل إقامته، في حين أكد في تصريحات لشبكة UOL أنه يعاني من مشاكل صحية، وأن قرار كتابة وصيته جاء بدافع الاستعداد لأي طارئ. 

وأوضح أنه يرى في نيمار انعكاسا لشخصيته، الأمر الذي دفعه لاختيار اللاعب ليكون وريثه.

مليارات بلا معرفة سابقة

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أشارت بدورها إلى أن الثروة المقدرة بنحو 846 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل أكثر من مليار دولار أمريكي) تشمل عقارات وممتلكات ضخمة. 

وقالت إن تنفيذ الوصية لا يزال مرهونا بموافقة القضاء البرازيلي، خاصة أن نيمار لم يلتق برجل الأعمال من قبل.

كما لفتت تقارير محلية إلى أن الملياردير المجهول أبدى إعجابه بالروابط الأسرية القوية التي تجمع نيمار بعائلته، خصوصًا بوالده، والتي ذكّرته بعلاقته مع والده الراحل.

موقف نيمار

حتى اللحظة، لم يدل نيمار بأي تعليق رسمي على تلك الأنباء، ومن المرجح أن تواجه الوصية تحديات قانونية حتى لو أقرت المحكمة صحتها.

مسيرة نيمار الحالية

جدير بالذكر أن نيمار، البالغ من العمر 33 عاما، عاد إلى صفوف فريقه الأم سانتوس بعد مسيرة أوروبية حافلة مع برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، إضافة إلى تجربة قصيرة مع الهلال السعودي.

وخاض اللاعب 14 مباراة خلال النصف الثاني من موسم 2024-2025، أحرز خلالها ثلاثة أهداف.

ورغم غيابه عن المنتخب البرازيلي منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر 2023، يظل نيمار الهداف التاريخي لمنتخب "السيليساو" برصيد 79 هدفا.

النجم البرازيلي نيمار جونيور نيمار جونيور فريق سانتوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

محمود سامي قنبير

بعد مكالمة الرئيس السيسي له.. من هو الدكتور محمود سامي قنيبر؟

صورة موضوعية

شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

ترشيحاتنا

جانب من المؤتمر

المفوض العام للأونروا: إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء

وزير الخارجية

وزير الخارجية يحذر من أي محاولات لاستهداف وكالة الأونروا في غزة

أرشيفية

انخفاض طفيف في درجات الحرارة .. حالة الطقس اليوم السبت 6 سبتمبر

بالصور

وائل جسار يشعل حماس الجمهور في ختام حفلات الساحل الشمالي

حفل وائل جسار
حفل وائل جسار
حفل وائل جسار

صور جديدة من حفل زفاف هاجر السراج.. شاهد

حفل زفاف هاجر السراج
حفل زفاف هاجر السراج
حفل زفاف هاجر السراج

بفستان لامع.. كارولين عزمي تبهر متابعيها على إنستجرام

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

قبل عرضها .. تفاصيل وقصة حكاية الوكيل من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

حكاية الوكيل
حكاية الوكيل
حكاية الوكيل

فيديو

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد