على نفقته الخاصة.. مواطن يحول منزله إلى مقر عزل بطاقة 30 سريرا

قال أحمد الشاذلي، مواطن تبرع بمنزله لتحويله إلى مقر عزل بطاقة 30 سريرًا، إن الفكرة تشكلت لديه بعدما وجد العبء الكبير الذي وقع على عاتق الدولة؛ بسبب ارتفاع أعداد مصابى فيروس كورونا المستجد نتيجة عدم وجود ثقافة صحية لدى لبعض المواطنين.





وأضاف " الشاذلي"، في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، "أنا من قرية طنط الجزيرة مركز طوخ، وعندما وجدت الأعداد فى زيادة كبيرة بسبب أن الثقافة الصحية تكاد تكون معدومة، ففكرت في تحويل منزلي لمقر عزل".





وطالب بتطبيق الحظر على القرى، موضحًا أن الشعب طيب ويريد دائمًا النصيحة، والقرى قنابل موقوتة؛ بسبب عدم تطبيق الحظر، وهى سبب ارتفاع المصابين، متابعا "الحظر لا يطبق فى القرى حتى ولو بنسبة 1%.. أنا عايش فى قرية لا تطبق الحظر".





ولفت إلى أنه عندما وجد أن مصابى كورونا فى قريته ارتفع؛ قرر أن يحول منزله إلى مركز للعزل بطاقة 30 سريرًا، مؤكدا "أهلي ليهم حق علينا، وأنا عاوز أساعدهم".