غدا .. جامعة حلوان تعقد المؤتمر الافتراضى الدولى حول فيروس كورونا

تنظم جامعة حلوان غدا فعاليات المؤتمر الافتراضي الدولى حول فيروس كورونا المستجد - تحديات وممارسات متعددة التخصصات.
يعقد المؤتمر بواسطة الفيديو كونفرانس (أون لاين) وينظمه مجمع الإبداع والبحث العلمى بالجامعة تحت إشراف الدكتورة رويدا عبد الحميد صادق مدير مجمع الإبداع والبحث العلمي.
اقرأ ايضا:
إبداعات تراثية.. أول معرض افتراضي بكلية التربية الفنية جامعة حلوان
جامعة حلوان: جارى العمل على تخصيص مبنى عزل للعاملين بالجامعة
وذلك انطلاقًا من دور الجامعة لدعم العمل الجاد للتغلب على أى معوقات تفرضها الظروف الراهنة وتأكيدًا على المشاركة الفاعلة للتكاتف مع جهود الدولة وتنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية الواعية في مواجهة الأزمة.
ويناقش المؤتمر خلال انعقاده أون لاين مجموعة من الموضوعات حول التحديات المصاحبة لجائحة فيروس كورونا المستجد فى القطاعات المختلفة.
والاتجاهات البحثية الملحة لجائحة كورونا ذات العلاقة المباشرة بالمجالات الطبية والهندسية والفنية وذلك من خلال حضور قوي ومؤثر لمجموعة من المتخصصين البارزين من جامعة حلوان وخبراء من إيطاليا وألمانيا وأمريكا وأستراليا من جهات بحثية وتطبيقية، ويتم عقد المؤتمر غدا الخميس الموافق ٤ يونيو .
يعقد المؤتمر بواسطة الفيديو كونفرانس (أون لاين) وينظمه مجمع الإبداع والبحث العلمى بالجامعة تحت إشراف الدكتورة رويدا عبد الحميد صادق مدير مجمع الإبداع والبحث العلمي.
اقرأ ايضا:
إبداعات تراثية.. أول معرض افتراضي بكلية التربية الفنية جامعة حلوان
جامعة حلوان: جارى العمل على تخصيص مبنى عزل للعاملين بالجامعة
وذلك انطلاقًا من دور الجامعة لدعم العمل الجاد للتغلب على أى معوقات تفرضها الظروف الراهنة وتأكيدًا على المشاركة الفاعلة للتكاتف مع جهود الدولة وتنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية الواعية في مواجهة الأزمة.
ويناقش المؤتمر خلال انعقاده أون لاين مجموعة من الموضوعات حول التحديات المصاحبة لجائحة فيروس كورونا المستجد فى القطاعات المختلفة.
والاتجاهات البحثية الملحة لجائحة كورونا ذات العلاقة المباشرة بالمجالات الطبية والهندسية والفنية وذلك من خلال حضور قوي ومؤثر لمجموعة من المتخصصين البارزين من جامعة حلوان وخبراء من إيطاليا وألمانيا وأمريكا وأستراليا من جهات بحثية وتطبيقية، ويتم عقد المؤتمر غدا الخميس الموافق ٤ يونيو .