طارق حجي: الشعب مقصر في التعامل مع فيروس كورونا.. فيديو

قال الكاتب طارق حجي، إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا ويجب أن يكون هناك حزم وقوة في تنفيذها.





وأضاف طارق حجي خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه أون إى ، أن هناك تقصيرا شعبيا وجماهيريا كبيرا في التصدي لفيروس كورونا، والدولة قامت بما يجب عليها فعله .





وأوضح طارق حجي ، أن الشعب المصري مقصر بشكل كبير جدًا ومازال التكدس مستمرًا، وهناك من يتعامل مع "الكمامات " علي أنها أمر حكومي فقط .





وأشار إلى أنه من الضروري ان يكون هناك "شدَّة بلا هوادة" في تطبيق قانون الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا .





وأكمل أن الإجراءات التي وضعتها الحكومة من أعلي وأفضل الإجراءات التي وضعت علي مستوى العالم، مؤكدا أنها كانت رؤوفة مع الشعب في تطبيق القانون لمواجهة فيروس كورونا.