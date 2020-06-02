أهم الأخبار.. بلاتر: سحب تنظيم كأس العالم من قطر ممكن.. ترامب: أنباء جيدة بشأن لقاح فيروس كورونا

نشر موقع "صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، تناولت قضايا سياسية وأمنية بالإضافة إلى تطورات الجهود العالمية والمحلية في مواجهة فيروس كورونا، وأهمها ما يلي:









أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى اليوم.









طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلطات مدينة نيويورك باستدعاء الحرس الوطني للسيطرة على احتجاجات مقتل المواطن ذي البشرة السمراء جورج فلويد.









أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، عن هجوم شنته "حركة تحرير السودان" على مواقع لقواته في دارفور.









انطلق في العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء، أعمال مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020 م، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.









أعلن الفنان أحمد وفيق عن وفاة الفنان علي عبد الرحيم عبر صفحته على فيسبوك .









يعيش جمهور الفنان أحمد السقا حالة من القلق بسبب خضوعه لمسحة طبية بعد مخالطة زوجته المذيعة مها الصغير، للمذيعة دينا حوديق التي أعلنت أمس الاثنين عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.









أكد السويسري سيب بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه من الممكن أن يتم سحب تنظيم بطولة كأس العالم 2022 من دولة قطر.









أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن هناك أنباء جيدة في الطريق بشأن تطوير لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".









ردت إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان على تنمر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد صور زفافها.









كشفت مصادر بمستشفى عزل أبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية ، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، والمصابة بفيروس كورونا المستجد.







