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فن

أول تعليق من شقيقة محمد رمضان بعد تنمر رواد السوشيال ميديا عليها

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:11 م
صدى البلد
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محمد نحلة - شروق ابراهيم
ردت إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان على تنمر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد صور زفافها.

وقالت إيمان عبر حسابها على تويتر:"‏في حاجات الواحد بيتولد بيها ملهوش حق يختارها زي شكله ملامحه لونه الحمدلله مقتنعة جدا بشكلي ومعنديش مشكلة مع الناس اللي شايفني مش حلوة بس ممكن تخلي رأيك لنفسك وبعدين اتعلموا أن الكلمة الطيبة صدقة مش لازم تاذوا حد بكلامكم".

نشرت إيمان رمضان شقيقه محمد رمضان مجموعة من صور حفل زفافها عبر حسابها الشخصي انستجرام. 


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وعلقت إيمان رمضان علي الصورة قائلة : " الحمدلله .. الذى بنعمته تتم الصالحات ان شاء الله مع بعض العمر كله ...🙏🙏🙏بحبك يا حس".


كانت مباحث الجيزة قد ألقت  القبض علي زوج شقيقة الفنان محمد رمضان لاقامته حفل زفافه اليوم في فيلا بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بمنع الاحتفالات والتجمعات.



وكان الفنان محمد رمضان احتفل بـ زفاف شقيقته إيمان في إحدى فيلات طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بحضور عائلته وأصدقائه المقربين..



أول تعليق من شقيقة محمد رمضان بعد تنمر رواد السوشيال ميديا عليها
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