أول ظهور لـ محمد رمضان وشقيقته بعد الافراج عن زوجها

نشر الفنان محمد رمضان , عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة له بصحبة شقيقته من حفل زفافها وذلك بعد الإفراج عن زوجها.
علق الفنان محمد رمضان على الصورة قائلا : أختي ضلعي و نصف قلب أمي ♥️ اللهم احفظها واسعدها
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نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :
يا بختها بيك بجد ونعم الأخ
الله يخليكم لبعض ألف مبروك ربي يسعدها
ربنا يسعدها عروسة جميلة قوي
كانت مباحث الجيزة قد ألقت القبض علي زوج شقيقة الفنان محمد رمضان لاقامته حفل زفافه اليوم في فيلا بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بمنع الاحتفالات والتجمعات.
وكان الفنان محمد رمضان احتفل بـ زفاف شقيقته إيمان في إحدى فيلات طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بحضور عائلته وأصدقائه المقربين.