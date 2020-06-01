أول ظهور لـ محمد رمضان وشقيقته بعد الافراج عن زوجها

ربنا يسعدها عروسة جميلة قوي

كانت مباحث الجيزة قد ألقت القبض علي زوج شقيقة الفنان محمد رمضان لاقامته حفل زفافه اليوم في فيلا بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بمنع الاحتفالات والتجمعات.





وكان الفنان محمد رمضان احتفل بـ زفاف شقيقته إيمان في إحدى فيلات طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بحضور عائلته وأصدقائه المقربين.



