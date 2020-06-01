AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أول ظهور لـ محمد رمضان وشقيقته بعد الافراج عن زوجها

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:23 م
محمد رمضان و شقيقته
محمد رمضان و شقيقته
Advertisements
مريم عزت
نشر الفنان محمد رمضان , عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة له بصحبة شقيقته من حفل زفافها وذلك بعد الإفراج عن زوجها. 

علق الفنان محمد رمضان على الصورة قائلا : أختي ضلعي و نصف قلب أمي ♥️ اللهم احفظها واسعدها

اقرا ايضا : 

نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

يا بختها بيك بجد ونعم الأخ 

الله يخليكم لبعض ألف مبروك ربي يسعدها 

ربنا يسعدها عروسة جميلة قوي 

كانت مباحث الجيزة قد ألقت  القبض علي زوج شقيقة الفنان محمد رمضان لاقامته حفل زفافه اليوم في فيلا بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بمنع الاحتفالات والتجمعات.

وكان الفنان محمد رمضان احتفل بـ زفاف شقيقته إيمان في إحدى فيلات طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بحضور عائلته وأصدقائه المقربين.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد رمضان يتحدى كورونا ويحتفل بزفاف شقيقته.. صور

محمد رمضان يحتفل بزفاف شقيقته والجمهور يهاجمه .. صور

محمد رمضان يشارك متابعيه بصور من فرح شقيقته إيمان.. شاهد

بعد تألقها فى حفل زفاف شقيقته.. 10 صور لـ زوجة محمد رمضان

دولة القانون .. القبض على زوج شقيقة محمد رمضان بعد ساعات من زفافه

سبب القبض على زوج شقيقة محمد رمضان بعد زفافهما

ترشيحاتنا

ارتفاع إصابات كورونا خلال الأسبوعين المقبلين.. رئيس الوزراء يكلف المحافظين بالمرور يوميا على المستشفيات

أول ظهور لـ محمد رمضان وشقيقته بعد الافراج عن زوجها

مرتضى منصور مذيعا.. تغييرات جذرية جديدة في قناة الزمالك

هيدرو كسي كلوروكوين أثبت فعاليته.. لجنة مكافحة كورونا: لازلنا في مرحلة تجريب عقار افيجان

دعاء للمريض بالشفاء العاجل بـ26 آية قرآنية.. رددها النبي

فيديوجراف.. فرح شقيقة محمد رمضان والقبض على العريس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق .. مني ممدوح تتألق فى أحدث ظهور لها

بالرقص وتحية الماء.. قصة استقبال أبها عروس السعودية أول طائرة من الرياض

إصابتها بالعدوى حرمتها من العلاج.. كورونا يتسبب في وفاة مريضة سرطان