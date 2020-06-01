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برلمان

بعد واقعة زوج شقيقة محمد رمضان.. السجن وغرامة 4000 جنيه عقوبة إقامة حفل الزفاف بسبب كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:52 ص
زفاف شقيقه محمد
زفاف شقيقه محمد رمضان
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القسم السياسي
تسعى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تقديم النموذج الأفضل في المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، مستهدفة الحفاظ على صحة وسلامة المواطن دون أي اعتبارات أخرى، ومن ثم تعمل الأجهزة الأمنية المعنية على تطبيق تدابير المواجهة بكل جدية وفق الضوابط والإجراءات والقوانين المنظمة.

ترجمة هذه الأهداف كانت حاضرة أمس بمحافظة المنوفية، ومساء الأحد بالشيخ زايد، حيث مواجهة حاسمة لشروع البعض في إقامة حفلات (فرح) بالمخالفة لضوابط المواجهة خاصة فيما يتعلق بالتجمعات التي تكون مصدر لانتشار العدوى، وكان من بينهم فرح شقيقة الفنان محمد رمضان، الذي تم القبض على زوجها ، بعد تداول فيديوهات بمنطقة الشيخ زايد أظهرت معالم المخالفة بالتجمعات وعدم ارتداء الكمامة، وسبقها أيضا القبض على شيخ بلد إحدى القرى بمحافظة المنوفية لنفس السبب.

التجمعات وإقامة المناسبات والحفلات الفنية والمهرجانات مجرمة وفق قرارات الحكومة لمواجهة كورونا، وعقوباتها تصل ما بين الحبس وغرامة لا تتجاوز ٤ آلاف جنية، وأيضا وفق قانون الطوارئ المعمول به وفق الحالة المفروضة من قبل الرئيس عبد الفتاح لمدة ٣ شهور. 


والقت مباحث الجيزة مساء الأحد، القبض علي زوج شقيقة الفنان محمد رمضان لاقامته حفل زفافه في فيلا بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بمنع الاحتفالات والتجمعات.

ورصدت مباحث قسم الشيخ زايد ثان إقامة حفل زفاف في احدى فيلا كمبوند السليمانية وتبين انه زفاف ايمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان، انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم والقت القبض علي حسام حامد "العريس" زوج شقيقة محمد رمضان لاتهامه باقامة حفل زفاف وتجمع مخالفا اجراءات الدولة الوقائية لمواجهة جائحة كورونا بمنع اقامة حفلات الزفاف والتجمعات خشية نقل العدوى من احد حاملي المرض تم اقتياد زوج شقيقة رمضان الي قسم الشرطة وجار  تحرير محضر بالواقعة.

وكان الفنان محمد رمضان احتفل بـ زفاف شقيقته إيمان في إحدى فيلات طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بحضور عائلته وأصدقائه المقربين .

وحرص محمد رمضان على التقاط صور تذكارية مع شقيقته وزوجها ورافقته زوجته نسرين، واصدقائه واقاربه وتبين من خلال الفيديوهات والصور المتداولة عدم ارتداء الحضور كمامات بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.
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