سبب القبض على زوج شقيقة محمد رمضان بعد زفافهما

بينما لاقت صور حفل الزفاف، ردود فعل متباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكان الفنان محمد رمضان احتفل بـ زفاف شقيقته إيمان في إحدى فيلات طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بحضور عائلته وأصدقائه المقربين.





كما حرص محمد رمضان على التقاط صور تذكارية مع شقيقته وزوجها ورافقته زوجته نسرين، وأصدقاؤه واقاربه وتبين من خلال الفيديوهات والصور المتداولة عدم ارتداء الحضور كمامات بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.