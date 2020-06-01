سبب القبض على زوج شقيقة محمد رمضان بعد زفافهما

القت مباحث الجيزة القبض على زوج شقيقة الفنان محمد رمضان، بعد انتشار صور زافافهما، بسبب إقامة حفل الزفاف في فيلا بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بمنع الاحتفالات والتجمعات.
بينما لاقت صور حفل الزفاف، ردود فعل متباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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وكان الفنان محمد رمضان احتفل بـ زفاف شقيقته إيمان في إحدى فيلات طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بحضور عائلته وأصدقائه المقربين.
كما حرص محمد رمضان على التقاط صور تذكارية مع شقيقته وزوجها ورافقته زوجته نسرين، وأصدقاؤه واقاربه وتبين من خلال الفيديوهات والصور المتداولة عدم ارتداء الحضور كمامات بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.