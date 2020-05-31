بعد صورها بـ فستان الفرح.. 10 إطلالات لـ شقيقة محمد رمضان تجمع بين الاحتشام والبساطة

و تألقت إيمان

شقيقة محمد رمضان

فى الصور بإطلالة ملكية، مرتدية فستان زفاف طويلا وبدون أكمام، واتسم التصميم بقماش الجبير الذى زاد من أناقتها، وحمل فستان الزفاف توقيع المصمم أحمد فايز،

وتزينت شقيقة محمد رمضان بمجموعة من المجوهرات الفخمة والجذابة التى زادت من جمالها ومنحها إطلالة متكاملة.