بعد صورها بـ فستان الفرح.. 10 إطلالات لـ شقيقة محمد رمضان تجمع بين الاحتشام والبساطة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورا جديدة لـ إيمان شقيقة الفنان محمد رمضان بعد إقامة حفل زفافها الذى أثار الجدل على السوشيال ميديا.
وتألقت إيمان شقيقة محمد رمضان فى الصور بإطلالة ملكية، مرتدية فستان زفاف طويلا وبدون أكمام، واتسم التصميم بقماش الجبير الذى زاد من أناقتها، وحمل فستان الزفاف توقيع المصمم أحمد فايز، وتزينت شقيقة محمد رمضان بمجموعة من المجوهرات الفخمة والجذابة التى زادت من جمالها ومنحها إطلالة متكاملة.
وتتسم إطلالات شقيقة محمد رمضان بأنها عصرية وبسيطة، مما يمنحها إطلالة متكاملة متناسقة محتشمة.
أما من الناحية الجمالية، تعمد شقيقة محمد رمضان على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، ووضع مكياج صاخب مرتكز على طلاء شفاه باللون الأحمر.