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رياضة

بلاتر: سحب تنظيم كأس العالم من قطر ممكن.. وترشيح 4 دول لاستضافته

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:48 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكد السويسري سيب بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه من الممكن أن يتم سحب تنظيم بطولة كأس العالم 2022 من دولة قطر.

وقال "بلاتر"، في تصريحات لوكالة الأنباء السويسرية، إن قضية سحب تنظيم بطولة كأس العالم 2022 من قطر ستبت فيها وزارة العدل في أمريكا.

وأضاف رئيس الفيفا السابق، أن هناك العديد من الدول جاهزة لتنظيم مونديال 2022 مثل إنجلترا وألمانيا واليابان، وأيضًا أمريكا التي حلت ثانية خلف قطر في تصويت تنظيم البطولة.

وتحوم الكثير من الشبهات، حول قدرة قطر على تنظيم بطولة كأس العالم 2022، والحديث عن دفعها رشاوى للفوز بشرف التنظيم، وهو الأمر المثار في الهيئات القضائية الرياضية.
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